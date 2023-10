L’artista mesagnese si esibirà il 25 Ottobre sulle note di successi italiani celeberrimi in tutto il mondo.

“Una esperienza importante in un momento storico molto difficile, l’ emozione prende il sopravvento quando la musica diventa messaggera di Pace”.

L’evento si svolgerà a Minsk, capitale della Bielorussia in un teatro che ospita 1200 posti, gli artisti saranno accompagnati da un’orchestra composta da 40 elementi. Tanti gli ospiti internazionali che vi prenderanno parte, l’Italia sarà rappresenta da Eleonora D’Apolito, Antonella Bucci vocalist di Eros Ramazzotti, dal musicista e cantante Michele Poma, il cantante Andrea Cagossi e l’artista Mauro Mengali degli O. R. O., autore di ” Vivo per lei”, brano portato al successo mondiale da Andrea Bocelli e Giorgia.

L’evento denominato “La vita è bella-la dolce vita”, è diretto dal direttore d’orchestra Denis Cherta.