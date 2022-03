Congratulazioni vivissime e auguri di buon lavoro al sindaco della Città di Mesagne Toni Matarrelli eletto Presidente della Provincia di Brindisi. Sono certo che porterà anche nella istituzione provinciale quel metodo inclusivo che è indispensabile mettere in campo in questa fase così complicata per la vita delle nostre comunità.

Le grandi sfide del corretto utilizzo dei fondi del PNRR e della transizione ecologica del nostro sistema produttivo chiamano le istituzioni sovracomunali a fare rete e ad accrescere le sinergie con il mondo imprenditoriale, del lavoro, della cultura e del volontariato.

Da parte mia piena disponibilità a collaborare sui temi concreti che riguardano la vita dei nostri cittadini e cittadine.

On. Giovanni Luca Aresta

Presidente Gruppo M5S in Commissione Difesa

Camera dei Deputati