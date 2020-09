E’ del 41,32% il dato dell’affluenza alle urne registrato alle ore 23.00 nei comuni della provincia di Brindisi chiamati a decidere sul Referendum Costituzionale inerente il taglio del numero di parlamentari.

La percentuale dei votanti negli stessi comuni per il rinnovo del consiglio regionale è pari al 37,91% mentre per i 5 comuni chiamati a rinnovare il consiglio comunale la percentuale di votanti è del %.

I dati dell’affluenza alle regionali ed alle comunali risultano più bassi rispetto a quelli del referendum perchè nel calcolo dell’affluenza alla consultazione referendaria non si tiene conto dei votanti all’estero.

Queste le percentuali nei singoli comuni (dato inerente la consultazione referendaria).

BRINDISI: 38,50%

CAROVIGNO: 38,20%

CEGLIE MESSAPICA: %

CELLINO SAN MARCO: 41,81%

CISTERNINO: 43,19%

ERCHIE: 61,03%

FASANO: 39,15%

FRANCAVILLA FONTANA: 41,42%

LATIANO: 58,86%

MESAGNE: 39,85%

ORIA: 40,00%

OSTUNI: 36,55%

SAN DONACI: 36,46%

SAN MICHELE SALENTINO: 40,60%

SAN PANCRAZIO SALENTINO: 42,27%

SAN PIETRO VERNOTICO: 40,84%

SAN VITO DEI NORMANNI: %

TORCHIAROLO: 59,64%

TORRE SANTA SUSANNA: 43,57%

VILLA CASTELLI: 45,95%

Queste le percentuali nei singoli comuni (dato inerente il rinnovo del Consiglio Regionale).

BRINDISI 36,48%

CAROVIGNO 34,38%

CEGLIE MESSAPICA

CELLINO SAN MARCO: 37,81% –

CISTERNINO: 36,44%

ERCHIE: 54,03%

FASANO: 35,26%

FRANCAVILLA FONTANA: 39,34

LATIANO: 54,01%

MESAGNE: 34,91%

ORIA: 37,93%

OSTUNI: 34,06%

SAN DONACI: 32,90%

SAN MICHELE SALENTINO: 35,60%

SAN PANCRAZIO SALENTINO: 37,89%

SAN PIETRO VERNOTICO: 36,36%

SAN VITO DEI NORMANNI:

TORCHIAROLO: 55,37%

TORRE SANTA SUSANNA: 39,41%

VILLA CASTELLI: 42,25%



Queste le percentuali nei singoli comuni interessati dalle elezioni amministrative

CEGLIE MESSAPICA: %

ERCHIE: 54,01%

LATIANO: 53,93%

SAN VITO DEI NORMANNI: %

TORCHIAROLO: 55,34%