A pochi giorni dalla Giornata mondiale del Diabete, il Comune di Mesagne sarà la prima pubblica amministrazione in Italia a partecipare a “Empatia, un Giorno con il Diabete”, un progetto innovativo di sensibilizzazione sulla gestione quotidiana del diabete. Il progetto, ideato da Diabete Italia e Personalive, con il contributo non condizionante di Roche, prevede un evento a Mesagne che coinvolgerà i cittadini in un’esperienza diretta di empatia e inclusione, con l’obiettivo di favorire una maggiore comprensione della vita quotidiana di chi convive con il diabete. L’appuntamento è fissato per il 27 novembre al Castello normanno svevo di Mesagne alle 18:30, dove l’intera comunità potrà prendere parte a un’occasione unica, per accrescere informazione e consapevolezza. Durante l’evento, ci sarà un talk interattivo con instant poll moderato dal professor Andrea Boaretto, fondatore di “Personalive”. Tra i relatori, oltre al dott. Alberto De Ponti, Medical advisor di Roche, che tratterà alcuni falsi miti sul diabete, ci sarà Monica Priore, nuotatrice e consigliere di “Diabete Italia”, che condividerà la sua esperienza personale di vita con il diabete, raccontando cosa significa gestire questa condizione sia nello sport che nella quotidianità.

Uno degli aspetti più innovativi del progetto è la Giornata Empatia: un’esperienza unica in cui 25 persone dipendenti del Comune di Mesagne avranno l’opportunità di vivere una giornata come se avessero il diabete. I 25 dipendenti comunali sperimenteranno in prima persona le routine quotidiane tipiche della gestione del diabete, come il monitoraggio glicemico con pungidito, strisce reattive e glucometro e parteciperanno ad una ricerca di valutazione dell’esperienza, insieme ai dipendenti delle altre aziende, oltre a Roche, partecipanti al progetto come Finiper, Morato Group e Carl Zeiss Vision Italia.

«L’incontro si inserisce in un progetto più ampio, che ha come obiettivo la prevenzione unita all’informazione, ma soprattutto la possibilità di contribuire a rendere più semplice la vita delle persone con diabete nei diversi contesti, familiari e sociali», spiega il sindaco di Mesagne, on. Antonio Matarrelli. Il Comune si impegna a costruire una comunità più consapevole e inclusiva, in linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’ONU. L’evento promuove il benessere e la prevenzione sanitaria, contribuendo al raggiungimento del SDG 3 (‘Salute e Benessere’), in particolare al rafforzamento delle capacità di prevenzione e gestione dei rischi sanitari globali (target 3.d). Inoltre, l’iniziativa abbraccia il principio del SDG 10 (‘Riduzione delle disuguaglianze’), promuovendo l’inclusione e la parità di accesso alle opportunità per tutti i cittadini. A conclusione dell’evento, è previsto un aperitivo salutare preparato dalla dietista dottoressa Marina di Munno, verrà organizzato per sensibilizzare l’intera cittadinanza sull’importanza della nutrizione e degli stili di vita sani, in un’ottica di prevenzione. La partecipazione è gratuita.

