Sabato 15 febbraio, la Biblioteca di Comunità “I Portici” I. Ciaia di Fasano ospiterà un evento culturale di grande rilevanza. Il professor Enrico Galiano, autore del romanzo “Una vita non basta”, edito da Edizioni Garzanti, sarà il protagonista di un pomeriggio che promette di arricchire il panorama culturale della nostra comunità.

Con questo incontro continuano gli appuntamenti della rassegna letteraria Città di Fasano “Pòr-ti-ci”, un evento voluto dell’assessorato alla Cultura del Comune di Fasano. Un’iniziativa che si propone di avvicinare lettori e autori, creando un dialogo stimolante attorno alla letteratura e ai temi che essa affronta. Sabato, il professor Galiano ci guiderà attraverso le pagine del suo ultimo romanzo, un’opera che, come suggerisce il titolo, invita a riflettere sull’importanza del tempo e delle scelte che facciamo nella vita.

A presentare la serata sarà l’assessore alla Cultura, Cinzia Caroli che, con la sua esperienza e passione, saprà stimolare una conversazione profonda e coinvolgente, permettendo al pubblico di esplorare le tematiche trattate nel libro e di interagire direttamente con l’autore.

L’ingresso, gratuito e senza prenotazione, consentito fino a capienza massima, sarà aperto a partire dalle ore 16:15, un’occasione da non perdere per chi ama la letteratura e desidera approfondire temi di grande attualità e rilevanza.

«Enrico Galiano è un docente molto amato dai ragazzi, molto vicino ai loro vissuti e, come noto, è uno scrittore di grande successo – dice l’assessore Caroli -. In questo lavoro ci parla di emozioni, anche di emozioni difficili da gestire, come ad esempio la paura che non va allontanata o negata bensì ascoltata! Questo incontro è stato pensato in particolare per i ragazzi, abbiamo infatti modificato (anticipandolo) l’orario di inizio, proprio per andare incontro ai giovani. Auspico una loro massiccia presenza e invito i genitori e gli insegnanti a sollecitarli a partecipare perché poter ascoltare il prof. Galiano nella nostra città è davvero un’opportunità preziosa che sarebbe un peccato perdere».

