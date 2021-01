L’Ente di Formazione “Boris Pasternak” Brindisi, informa tutti i giovani disoccupati che fossero interessati che sono aperte le iscrizioni per i seguenti corsi di formazione totalmente gratuiti (con bonus di frequenza massimo di 300 euro)

– Corso Addetto alle vendite include anche il rilascio dell’attestato di abilitazione alla guida dei Carrelli elevatori (Muletti) semoventi con conducente a bordo: semoventi a braccio telescopico; carrelli industriali semoventi; carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici.

– Corso di Grafica fotografica;

– Corso di Informatica di base;

– Corso di Informatica digitale;

– Corso di Inglese di base;

– Corso di Inglese di intermedio;

– Corso di Inglese avanzato;

– Corso di Spagnolo;

– Corso Addetto paghe e contributi;

– Corso Addetto alle risorse umane;

– Corso di Segreteria studio medico;

– Corso di Segreteria informatizzata;

– Corso di Web Design; “Boris Pasternak”

– Corso teorico metallurgia e saldatura

– Corso per conduttori di caldaie di 2° grado

Per informazioni e iscrizioni contattare la segreteria organizzativa Ente di Formazione “Boris Pasternak” sita in via Giovanni XXIII, 9 cell.3407593129,e-mail:info@borispasternak.it.