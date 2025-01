L’anno nuovo inizia bene per la cultura. Sono stati tantissimi i visitatori che si sono immersi nel fascino della storia del Castello Alfonsino di Brindisi.

Riaperto al pubblico da pochi giorni, dopo importanti lavori di restauro effettuati dal MiC, il Castello continua a sorprendere e ad emozionare la Puglia.

Un dato da considerare è la grande affluenza di pubblico proveniente dalle città di Bari e di Lecce, per un totale pari al 54%.

Le visite guidate, condotte dal personale specializzato dall’Associazione Le Colonne, proseguiranno tutti i giorni con tre turni: la mattina alle ore 10 e alle 11.30 e, nel pomeriggio, alle ore 15.30.

Per la giornata dell’Epifania, alle ore 10, si terrà un appuntamento speciale dedicato ai piccoli fruitori nell’ambito del programma “Castello for KIDS”: un ciclo di attività per bambini.

Si parte con un tour guidato formato bambino, per proseguire con un momento dedicato alla lettura animata e per concludere si terrà un laboratorio creativo. L’attività è rivolta ai bambini di età compresa 6 – 10 anni. Si può prenotare attraverso l’indirizzo di posta elettronica segreterialecolonne@gmail.com

Per informazioni e prenotazioni visite guidate è possibile consultare la piattaforma www.pastpuglia.it

ETS Le Colonne, Arte Antica e Contemporanea

Gestione, Valorizzazione e Promozione dei Beni Culturali