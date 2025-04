L’associazione “ Emotiva…mente “ Mesagne si adopera per far conoscere in ogni ambito cos’è davvero l’epilessia in tutti i suoi aspetti, cogliendo tutte le opportunità possibili per rendere visibile la persona con epilessia e le sue esigenze, attraverso l’organizzazione e la partecipazione attiva a eventi e manifestazioni, convegni, tavoli di lavoro e confronti. L’associazione si prefigge di migliorare la qualità di vita delle persone con epilessia. E’ il momento di uscire dal guscio fatto di paure, di silenzi imposti, di sguardi che pesano… chi convive con l’epilessia lo sa; mostrarsi davvero richiede coraggio. La serata del 29 aprile al Teatro comunale di Mesagne è dedicata a chi sceglie ogni giorno di non nascondersi, a chi vive, e lo fa con dignità, consapevolezza e speranza. Proprio per quanto detto sopra, un gruppo di artisti mesagnesi ha voluto organizzare insieme all’associazione una serata dal titolo “ Emotiva…mente in musica“ per dimostrare anche che l’epilessia non è solo stigma e discriminazione; la musica aiuta a non sentire dentro il silenzio che c’è fuori. A rendere possibile l’organizzazione di questo evento sono state le sinergie del territorio convinti che da soli si va veloci ma insieme si va molto molto lontano.