I cittadini che oggi godono, per varie ragioni, dell’esenzione dal pagamento del ticket per esami specialistici e acquisto di farmaci, non dovranno più preoccuparsi di rinnovarla entro il 31 dicembre.

In queste settimane ho più volte sollecitato la Regione affinché prorogasse, date le condizioni, questa scadenza.

E oggi finalmente il capo del dipartimento Salute della Regione Puglia Vito Montanaro, mi ha assicurato che domani in giunta questa scadenza sarà prorogata.

Non è al momento fissata la nuova data, ma probabilmente se ne riparlerà a marzo o aprile.

La proroga si rende necessaria per evitare che i cittadini si debbano presentare di persona negli uffici delle ASL per rendere l’autocertificazione, evitando così il rischio di sovraffollamenti che non consente il rispetto della distanza di sicurezza prevista come misura di contrasto alla diffusione del Coronavirus.

Quindi, ribadisco, non è pertanto necessario recarsi al distretto sociosanitario per il rinnovo dell’esenzione né per ottenere l’attestato di esenzione. I codici di esenzione sono gestiti in modalità telematica e sono disponibili in automatico ai medici in fase di prescrizione.

Maurizio Bruno

(Presidente del Comitato regionale

permanente della Protezione civile)

Consigliere Regionale della Puglia

(gruppo consigliare PD)