Esordio vincente per la Pantaleo Podio Volley Fasano nella prima uscita casalinga di questo nuovo campionato di serie B1 girone D, contro un coriaceo Star Volley Bisceglie. Match subito molto complicato per le fasanesi, apparse un pò tese ed emozionate dinanzi al proprio strepitoso pubblico nella parte iniziale della gara. Tensione che favorisce le giocate avversarie soprattutto nel finale del primo set dove le baresi piazzano un break importante portando a casa il primo set della gara. Al cambio campo tutti attendono la reazione rabbiosa delle padrone di casa ma ancora una volta sono le biscegliesi a condurre il gioco. Proprio mentre tutto sembrava ormai destinato alla seconda capitolazione ecco che arrivava la reazione di Valentina Martilotti e compagne che annullavano due set-ball capovolgendo l’esito del set. Punto importante che sblocca la mente delle gialloblu che nel terzo gioco non hanno problemi nel chiudere a proprio favore il set ribaltando il risultato parziale a proprio favore. Nel quarto periodo la reazione delle ospiti è decisiva al punto che costringono le padrone di casa a numerosi errori portando il set sul 24-22 a proprio favore. Ma ancora una volta le ragazze di coach Paolo Totero annullano ben 2 palle set grazie un break di tre punti, ritrovandosi così con un insperato match ball sfruttato al primo affondo. Il Palasport di Vigna Marina esplode in un tripudio di gioia per una vittoria molto sofferta ma alla fine meritata. “Vorrei fare i complimenti al Bisceglie per la gara disputata e per come ha saputo metterci in serie difficoltà – afferma coach Paolo Totero – noi abbiamo commesso diversi errori mettendoci punto a punto, rischiando quindi la capitolazione come nel primo set. In seguito siamo saliti in intensità migliorando la nostra prestazione come dimostrato dalla gara disputata da Ilaria Maiorano. Prestazione che dimostra quanto importante sia per il mio staff avere 12 atlete tutte di altissimo valore. Nel terzo set poi abbiamo spinto nel servizio con Irene Botarelli (28 i punti a referto) che ha fatto un break molto importante mettendo in difficoltà le nostre avversarie. Dobbiamo cercare di commettere meno errori consecutivi diretti e cercare di stare da subito in gara evitando l’effetto diesel che abbiamo visto sino ad oggi e che potrebbe crearci seri problemi in futuro”.

Una serata caratterizzata da un grandissimo pubblico che ha affollato le gradinate del Palasport fasanese incitando senza sosta le proprie beniamine. “Un grazie speciale a tutti i nostri tifosi – afferma il ds Micaela Cofano – che ci hanno sostenuto in maniera molto calorosa. È stato uno spettacolo grandioso e il loro sostegno è stato per noi di fondamentale importanza”.

Pantaleo Podio Volley Fasano–Star volley Bisceglie: 3-1

(21-25; 26-24; 25-19; 26-24)

Pantaleo Podio Volley Fasano: Maiorano 5, Mearini, Albano 5, Negro 9, Di Coste, Campana 4, Vinciguerra 4, Botarelli 28, De Dominicis, Martilotti 14, Soleti 3, Vittorio. All. Totero.

Star Volley Bisceglie: Torre 8, Luzzi, Del Federico 1, Haliti, Panucci 10, Cometti 12, Colucci, Ba Gidere, Solarino, Civardi 12, Minervini, Adubea 21, Loscale. All. Breviglieri.

Arbitri: Magrone e Peragine.

Giada Amatori