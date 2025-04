In migliaia nel Parco del Cillarese di Brindisi, tra famiglie, gruppi di amici, giovani, adulti, anziani, comitive, gruppi organizzati, associazioni ma anche, e con grande orgoglio per gli organizzatori, da ogni angolo della regione Puglia.

Nella giornata in cui ricorre la Festa della Liberazione, il 25 aprile, “La Pasquetta brindisina”, il grande evento, patrocinato dal Comune del capoluogo Adriatico e organizzato dal Maestro Carmine Iaia, registra un bilancio record in termini di presenze e partecipazioni con un incredibile numero di persone dal territorio brindisino e dalle province di Bari, Taranto, Lecce, oltre ad intere famiglie provenienti persino da Gallipoli, nel cuore del Salento, che hanno scelto di trascorrere giornate all’insegna del divertimento, della convivialità e dello stare insieme.

Ad appena 4 giorni dal taglio del nastro di “Fungle – Divertimento senza età”, il format di 14 giorni che caratterizza la IV Edizione dell’happening pasquale, immerso nella splendida cornice del Parco “19 maggio 2012” e che prevede due settimane consecutive di divertimento, è tornato a fare la differenza in occasione della nuova giornata festiva con il suo programma variegato e inclusivo mirato a soddisfare ogni fascia d’età.

In occasione della giornata in cui si ricordava la Liberazione Nazionale un fiume di persone ha raggiunto l’area della festa e le diverse attrazioni per bambini e ragazzi, installazioni utili a godersi la bella giornata che il tempo ha regalato tra chi ha optato per un rinvigorente pic-nic all’aria aperta, usufruendo anche degli stand del food, e chi ha scelto di giocare con i propri figli permettendogli di partecipare alle attività di animazione per bambini, senza dimenticare lo sport, la musica e gli spettacoli dal vivo, elementi centrali per completare il circuito del divertimento.

A proposito di Sport, nel pomeriggio del 25 aprile, nell’aera palco, il ring della Boxe Iaia ha ospitato una suggestiva manifestazione regionale di pugilato, condotta dal giornalista brindisino Nico Lorusso, con ben 12 match ufficiali di atleti ed atlete appartenenti a diverse società pugilistiche regionali.

A seguire, spazio alla grande musica con due spettacoli consecutivi, il primo, un concerto mozzafiato a cura dei Netriba, tribute band dei Negramaro che ha fatto risuonare in tutto il Parco del Cillarese i più grandi successi del gruppo salentino. A seguire il ritmo travolgente degli Alla Bua, notissimo gruppo folkloristico salentino composto da musicisti e cantori, che hanno proposto le melodie tradizionali facendo rivivere la magia della nostra terra

La grande risposta della città e dei cittadini non ha lasciato indifferente il maestro Carmine Iaia che ha dichiarato: “Ancora una volta i brindisini non mi hanno deluso, sono davvero entusiasta di questo risultato, e siamo ancora all’inizio di questa edizione 2025. Vedere i miei concittadini divertirsi restando in città, è una soddisfazione pari a quella di aver promosso il Parco del Cillarese come punto di attrazione per chi viene da altre province, un successo che ogni anno cresce a dismisura”.

LA PASQUETTA BRINDISINA

PRESENTA

“FUNGLE – DIVERTIMENTO SENZA ETÀ”:

IL PROGRAMMA DEI PROSSIMI GIORNI

Sabato 26 Aprile

– Tutto il giorno: Food, giostrine e gonfiabili

– Dalle 15:00 alle 18:00: Divertimento per bambini con gli animatori di Que LocuRa

– Dalle 20:00 alle 21:30: Artisti di strada e Mangia Fuoco a cura di EDC Circus Artist.

– Dalle 21:00 alle 23:00: Rock band “The Sixty Beat”

Domenica 27 Aprile

– Tutto il giorno: Food, giostrine e gonfiabili

– Dalle 15:00 alle 18:00: Divertimento per bambini con l’animazione di Domeniko Animation

– Dalle 18:00 alle 19:00: SPORT – Esibizione di Tango a cura dell’Associazione Tango Levante

– Dalle 19:00 alle 21:00: Spettacolo di magia e illusionismo “Fra illusione e realtà kid”

– Dalle 21:00 alle 23:00: Vanexia in concerto

Lunedì 28 Aprile –

– Tutto il giorno: Food, giostrine e gonfiabili

– Dalle 15:00 alle 18:00: Divertimento per bambini con l’animazione di Domeniko Animation

– Dalle 17:00 alle 18:00: SPORT – Esibizione Associazione Evolution Fitness

– Dalle 19:00 alle 21:00: Cabaret

– Dalle 21:00 alle 23:00: Dj set con Tony Palma

Martedi 29 Aprile

– Tutto il giorno: Food, giostrine e gonfiabili

– Dalle 15:00 alle 18:00: Divertimento per bambini con l’animazione di Domeniko Animation

– Dalle 20:00 alle 23:00: Musica live con Amedeo e Rachele

Mercoledì 30 Aprile

– Tutto il giorno: Food, giostrine e gonfiabili

– Dalle 15:00 alle 18:00: Divertimento per bambini con gli animatori di Que LocuRa

– Dalle 20:00 alle 23:00: Musica live con Milena Mercury

Giovedì 1 Maggio – Festa del lavoro

– Tutto il giorno: Food, giostrine e gonfiabili

– Dalle 13:00 alle 14:00: Fave per tutti

– Dalle 15:00 alle 18:00: Divertimento per bambini con gli animatori di Que LocuRa

– Dalle 16:00 alle 18:00: SPORT – Esibizione a cura della Ginnastica Artistica “La Rosa”

– Dalle 20:00 alle 23:00: KawaBonga Party

Venerdì 2 Maggio

– Tutto il giorno: Food, giostrine e gonfiabili

– Dalle 15:00 alle 18:00: Divertimento per bambini con gli animatori di Que LocuRa

– Dalle 17:00 alle 19:00: SPORT – Mini tornei di basket a cura della Associazione Aurora Basket

– Dalle 20:00 alle 23:00: Dj set con Tony Palma

Sabato 3 Maggio

– Tutto il giorno: Food, giostrine e gonfiabili

– Dalle 15:00 alle 18:00: Divertimento per bambini con l’animazione di Domeniko Animation

– Dalle 18:00 alle 20:00: Spettacolo di magia e illusionismo “Fra illusione e realtà”

– Domenica 4 Maggio – Giornata di chiusura

– Tutto il giorno: Food, giostrine e gonfiabili

– Dalle 15:00 alle 18:00: Divertimento per bambini con gli animatori di Que LocuRa

– Dalle 15:00 alle 17:00: SPORT – Esibizione di scherma a cura della Associazione “Circolo della Scherma”

– Dalle 18:00 alle 20:00: Spettacolo finale con Carolina Benvenga da Rai YoYo

A.S.C.R. UNITI PER LO SPORT