Un morto ed un ferito grave è il triste bilancio dell’esplosione che stamattina ha devastato una serie di trulli in Contrada Caranna, in agro di Cisternino.

L’esplosione, causata da una fuga di gas intorno alle 8.15,d ha provocato il crollo della cupola di un trullo. All’interno della struttura si trovavano un uomo e una donna mentre una coppia di amici era in un trullo attiguo.

La donna è stata prontamente trasportata in ospedale, mentre l’uomo è rimasto bloccato sotto le macerie. Per lui non c’è stato nulla da fare. Il suo corpo senza vita è stato estratto dalle macerie dopo oltre quattro ore di scavi, durante i quali i vigili del fuoco hanno lavorato incessantemente per liberarlo.

A perdere la vita è stato l’ingegnere barese Nicola Salatino, 55 anni che era nel trullo assieme alla moglie, trasportata in codice rosso all’ospedale Perrino di Brindisi, riportando gravi ustioni su tutto il corpo.

I due stavano trascorrendo le vacanze presso una coppia di amici, proprietari del trullo. La coppia proprietaria del trullo, proveniente dalla provincia di Barletta-Andria-Trani, è rimasta illesa.

La moglie di Nicola Salatino, 53 anni, è stata . Al momento, è ricoverata nel centro Grandi Ustionati, con prognosi riservata, e non si esclude la necessità di un intervento chirurgico per limitare i danni.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri, il sindaco di Cisternino, Lorenzo Perrini, e i volontari della Protezione Civile. L’area è stata posta sotto sequestro in attesa delle indagini che dovranno chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.

Il sindaco di Cisternino, Lorenzo Perrini, giunto sul luogo dell’esplosione, ha dichiarato: “È una tragedia che coinvolge una famiglia e un’intera comunità. Doveva essere un giorno di festa, si è trasformato in un dramma. Ci stringiamo alla famiglia della vittima”.