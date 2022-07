Ai nastri di partenza il cartellone Eventi Estate22, promosso dal Comune di Carovigno: da fine luglio a settembre tantissimi saranno gli appuntamenti in calendario che coinvolgeranno la piazza ‘Nzegna, il Centro storico del Borgo, il Castello Dentice di Frasso e le marine di Santa Sabina, Specchiolla e Pantanagianni.

Dopo l’avviso pubblico del Comune dello scorso mese rivolto a tutti gli operatori e le associazioni, è stato compilato un cartellone estivo, sempre sotto la regia dell’Ente, che vuole soddisfare tutte le età e tutti i gusti e dare – soprattutto – un senso forte di ripresa a tutta la comunità.

Si parte mercoledì 6 sino all’8 luglio con Apulia Soundtrack Awards a cura della Associazione Stabilmenti presso il Castello Dentice di Frasso.

Il 17 luglio sarà la volta di Torre Santa Sabina con Show Cooking con Balli popolari a partire dalle 20.30, a cura della Proloco.

Nella stessa data alle ore 19,00 presso il giardino della Biblioteca Comunale avrà luogo invece la presentazione del libro “Carovigno… un viaggio affascinante pieno di storie, di scoperte e di misteri” di Antonio Carlucci.

Ritornano, invece, sempre domenica 17 luglio, presso Torre Guaceto, il consueto ed emozionante Concerto all’Alba, a cura della Ghironda, nell’ambito di Piano Lab e l’appuntamento con la sesta edizione del Festival del Giallo – Thriller a cura della Associazione Il Picchio, presso l’Oasi del Gusto in Corso Vittorio Emanuele, nel centro storico di Carovigno, nelle giornate di 22 e 23 luglio, alle ore 21,15.

Sabato 23 e domenica 24 luglio sarà il momento del Teatro Fisico, Acrobatica Aerea e Circense presso le marine di Santa Sabina e Specchiolla, a partire dalle ore 20.30.

Sempre, presso Torre Santa Sabina, si terrà mercoledì 27 luglio lo Spettacolo Musicale a cura della Associazione Calliope. Il 29 luglio, invece, si ritorna nelle vie del Borgo con il Circuito Tour di Bellofatto, un’escursione teatrale a cura della Cooperativa Serapia, a partire dalle ore 19.

Gli ultimi due appuntamenti per il mese di luglio si terranno a Specchiolla e presso il Castello di Carovigno, il 31 luglio alle 20,30. lo Show Cooking con Balli popolari a cura della Proloco e la rassegna Carbinia Musica, a cura della Fondazione Filarmonica.

Per il mese di agosto, invece, in programma altri 12 appuntamenti. Si parte il 6 agosto con il Galà dello sport e della cultura, a cura della Associazione culturale Dephian in Piazza Anna Magnani alle ore 20,30 e lo Show Cooking con balli e canti popolari a cura della Pro Loco a Pantanagianni.

Si prosegue il 9 agosto alle ore 20,30 con lo Spettacolo teatrale multimediale di Giuseppe Convertini a cura della Aps Le Colonne presso il Castello di Carovigno e il 12 con il “Circuitour di Bellofatto”

l’escursione teatrale urbana che prenderà vita nel centro storico a cura della Soc. Coop. “Serapia” a partire dalle ore 19,00.

Nel giorno di Ferragosto la Riserva naturale di Torre Guaceto ospiterà la VI edizione del Concerto all’Alba all’interno del programma Piano Lab 2022, alle ore 5,30 a cura della Soc. CoAps “La Ghironda”; mentre il 17 si terrà presso il Castello il Concorso di Talento locale sulle categorie artistiche della danza, del canto e della moda a cura della Ass. Sportiva Centro di Danza “Arabesque” a partire dalle 20,30.

La Festa Patronale: il 16 e il 17 agosto avranno luogo i riti religiosi per la festa dei Santi Patroni Filippo e Giacomo in Piazza ‘Nzegna mentre il 18 alle 20,30 la stessa piazza sarà scenario dello spettacolo Musicale “Cerco Rino Gaetano” con tribute Band “Ricover” e l’orchestra di fiati “Vitino Zizzi” di Cisternino a cura dell’Ass. Musicale Città di Cisternino.

Il 20 e il 22 agosto due spettacoli musicali a cura della Aps “Il Curro” di Brindisi con inizio alle 20,30, il primo appuntamento presso torre Santa Sabina mentre il secondo appuntamento a Specchiolla.

Altro appuntamento con la rassegna “CarbinaMusica” a cura della Fondazione Musicale Filarmonica ETS alle ore 20,30 presso il Castello Dentice di Frasso il 26 agosto.

Chiude il mese di agosto al Castello, domenica 28 alle 20,30, lo spettacolo teatrale “Ospiti” a cura della Ass. Culturale Teatrale e Musicale “Baroni Rampanti”.

Il Cartellone si chiude con quattro appuntamenti previsti per il mese di settembre.

Giorno 4 lo spettacolo teatrale “Venere in Pelliccia” a cura della Ass. Culturale Teatrale e Musicale “Baroni Rampanti” andrà in scena alle ore 20,30 nella splendida cornice del Castello.

Il 9 settembre torna l’appuntamento “Il Circuitour dei Bellofatto” presso il centro storico a cura della Soc. Coop. “Serapia” A.R.L. a partire dalle ore 19,00.

Si conclude con gli spettacoli musicali a cura della Ass. “Calliope” di Carovigno presso il Castello l’11 e il 17 settembre, entrambi con inizio alle ore 20,30.

Una Estate 2022 di cultura, di divertimento, di teatro, di musica, di allegria e di ripresa.

Non ci resta che augurare a tutta la cittadinanza e alle migliaia di turisti BUON DIVERTIMENTO!!

Il pieghevole è scaricabile dal sito https://www.comune.carovigno.br.it e www.castellodicarovigno.it