È ormai alle porte l’estate, ma l’Amministrazione Comunale sembra essersene accorta con colpevole ritardo. A oggi, infatti, la programmazione estiva resa nota si riduce alle consuete manifestazioni legate al mare, alla rassegna delle Scuole Pie valorizzata dal contributo fattivo de “La Feltrinelli”, e a un’iniziativa privata che, seppur suggestiva, resta fuori dalla portata economica di gran parte dei cittadini, che potranno solo osservare “dal basso” chi potrà permettersela.

Ancor più imbarazzante è quanto accaduto con il cosiddetto Wine Festival, annunciato in grande stile al Vinitaly e poi clamorosamente cancellato. Una figuraccia per l’intera città, che avrebbe meritato maggiore serietà e programmazione.

Non meno preoccupante è il silenzio che circonda la “mostra mercato delle produzioni alimentari”, che, secondo una determinazione dirigenziale del settore AA.PP. pubblicata ieri, dovrebbe essere in programma questo fine settimana all’Ostello della Gioventù. Nessuna comunicazione, nessuna promozione, nonostante un sostanzioso finanziamento pubblico. Un altro segnale dell’approssimazione con cui si affrontano eventi che potrebbero valorizzare il territorio e offrire occasioni di aggregazione e rilancio economico.

Il Partito Democratico chiede che si faccia al più presto chiarezza e che l’Amministrazione esca da questo torpore. Brindisi ha bisogno di un’estate viva, inclusiva e accessibile, non di occasioni mancate e scelte calate dall’alto.

Serve un deciso cambio di passo, non solo per salvare la stagione, ma per restituire alla città la dignità e la centralità che merita.

Partito Democratico – Circolo di Brindisi