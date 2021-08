Ricette e storie dal mondo protagoniste del quarto appuntamento del festival “Tempeste – Immagini, suoni e racconti dal Mediterraneo” promosso dal Comune di Fasano in collaborazione con partner attivi nel mondo del volontariato e della promozione della pace.

La serata organizzata con la casa editrice “Edizioni La Meridiana” vedrà come ospite Ana Estrela e il suo il suo volume di ricette e storie dal mondo intitolato “Ethnic Cook”, come il bistrot multietnico gestito a Bari da Ana con l’associazione culturale “Origines”.

Sarà una serata di racconti, ma anche di degustazioni di prodotti tipici di altri Paesi del mondo. L’evento vedrà anche la partecipazione del fotografo Michele Carnimeo e sarà condotto dalla giornalista Angelica Sicilia.

Appuntamento mercoledì 4 agosto alle ore 19 presso Largo Seggio a Fasano.

«Un ricettario risultato di un progetto nato dall’idea che l’inclusione passi dalla convivialità dei sapori che conservano tracce di saperi, costumi, tradizioni. Ogni piatto racconta di tradizioni che viaggiano sempre con chi parte da un Paese, il suo, e arriva in altra terra e qui impiatta il suo cibo tenendo vivi i colori, i profumi, la vita dei luoghi. Ricette da venti Paesi diversi e una sezione dedicata ai dolci di più nazioni. Ventuno cuochi e cuoche che in ogni preparazione, in ogni portata, in ogni impiattamento, servono anche ciò che sono e lo raccontano in queste pagine con il loro amore e la loro bellezza. Dipende solo da “come” li vogliamo guardare, da come vogliamo avvicinarci ai loro piatti e al loro mondo, il futuro che anche condividendo le tavole del mondo proviamo a costruire. Con le fotografie di Michele Carnimeo.». – www.lameridiana.it

