Noi Caterina Marini e Domenico Turrisi, co-portavoce provinciali per la provincia di Brindisi di Europa Verdi – Verdi, esprimiamo la nostra piena solidarietà al Deputato pugliese del Movimento 5 Stelle Leonardo Donno per il pestaggio subito ieri 12 giugno ad opera di alcuni parlamentari leghisti, come accusati dallo stesso Deputato, durante la sessione di discussione alla Camera dei Deputati della riforma sull’Autonomia Differenziata. Noi di Europa Verde – Verdi siamo ideologicamente pacifisti e non violenti sin dalle origini e, per quanto in politica sia normale avere vedute divergenti, come accaduto in alcune occasioni anche tra noi e l’on. Donno, le modalità di violenza fisica e verbale non rientrano tra quelle previste nel confronto/scontro politico, neppure come estrema ratio, e vanno sempre bandite e condannate soprattutto all’interno delle Istituzioni dello Stato. Nell’anno in cui ricade il centenario dell’omicidio di Giacomo Matteotti, convintamente difendiamo la libertà di pensiero ed espressione di ogni individuo e di ogni forza politica, e la stessa deve rimanere fondamento della nostra democrazia. Auspichiamo che l’onorevole Donno si rimetta presto e torni alla sua attività politica nell’interesse della democrazia e della collettività, e che al tempo stesso i responsabili dell’accaduto vengano condannati ed espulsi dal Parlamento Italiano.

Caterina Marini

Domenico Turrisi