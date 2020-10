Dopo le regionali non ci siamo fermati! Europa verde continua a lavorare sul territorio per la giustizia ambientale e per la giustizia sociale.

In questo fine settimana gli iscritti saranno presenti e parteciperanno ad alcune iniziative su Brindisi.

Domani sabato 3 ottobre 2020 saranno presenti a due eventi: la mattina dalle 0re 9:00 presso la spiaggia di Acque Chiare per la raccolta della plastica; il pomeriggio alle ore 17:30 parteciperanno ad un dibattito sulla tratta di esseri umani presso palazzo Nervegna.

Domenica 4 ottobre saranno presenti per la pulizia della spiaggia nei pressi della diga di punta riso vicino l’isola di Sant’Andrea (isole Pedagne).

Con la presente vogliamo invitare i cittadini attivi a partecipare alle iniziative.

Per noi la Politica non è solo parlare, ma soprattutto FARE!

“Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo” Cit. Gandhi

Europa Verde Brindisi