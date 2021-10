Venerdì 22 ottobre alle ore 19:00, in via Roma 55, Europa Verde inaugura la sede del Circolo della città di Fasano.

Nel rispetto della normativa anti COVID, sarà un’occasione per i tesserati di Europa Verde di potersi finalmente incontrare dal vivo in un luogo concreto e adeguato dopo un anno di riunioni online a causa della pandemia SARS-COV2. Ma l’evento non è aperto solo ai tesserati.

I referenti cittadini del partito ci tengono a sottolineare che l’evento è anche aperto a simpatizzanti e cittadini interessati che nutrono lo stesso coinvolgimento per i temi e le battaglie di Europa Verde in Italia e in Europa.

“Il Circolo cittadino che abbiamo deciso di inaugurare è un posto dove, nel rispetto della normativa COVID, ogni cittadino vorremmo che si sentisse a casa. I cittadini che vogliano approfondire le tematiche e discussioni politiche di cui come Europa Verde ci facciamo portatori, sia a livello locale, sia a livello provinciale e regionale, sia a livello nazionale ed europeo, troverà qui tutte le delucidazioni di cui necessita, o un terreno di confronto e crescita per il bene comune. Anche le sfide che attendono la città di Fasano nei prossimi cinque anni sono importantissime e abbracceranno diversi aspetti della vita dei fasanesi. Avere una visione sostenibile di come affrontarle e capire come delineare il nostro ruolo politico sul territorio perché se ne tenga conto nelle decisioni che la prossima amministrazione si accingerà a prendere, in un’ottica di crescita a 360 gradi, rappresenterà un punto importante dell’azione di Europa Verde in loco. Riteniamo, infine, che sia necessario riprendere a coltivare l’interesse politico dei cittadini che sempre più sentono la mancanza di luoghi fisici in cui si possano affrontare discussioni politiche non meramente legate agli appuntamenti elettorali. E soprattutto sono i giovani che, come nel resto del pianeta, chiedono a gran voce di potersi esprimere ed essere ascoltati. Pertanto, l’appuntamento è per venerdì prossimo 22 ottobre alle ore 19:00 perché la festa “verde” possa sommergere Fasano di un’onda sempre più giovane ed energica cui l’unico scopo è l’interesse collettivo” così dichiarano i referenti locali di Europa Verde Fasano