A San Michele Salentino, i Carabinieri della locale Stazione e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di San Vito dei Normanni, a conclusione degli accertamenti, hanno arrestato un 45enne del luogo per evasione.

L’uomo, in atto sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, nel tardo pomeriggio di ieri, alla guida di un’autovettura ha provocato un sinistro stradale in una via del centro abitato.

Nell’occorso, è stato condotto dal personale del 118 presso l’ospedale di Francavilla Fontana per gli accertamenti del caso in seguito ai quali è stato altresì sanzionato per guida in stato di ebbrezza alcolica. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato rimesso in libertà e riaccompagnato presso il suo domicilio.

Fasano. Viole le prescrizioni dell’allontanamento dalla casa familiare, disposti gli arresti domiciliari.

I Carabinieri della Stazione di Fasano hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal G.I.P. del Tribunale di Brindisi nei confronti di un 40enne del luogo, già sottoposto alla misura dell’allontanamento dalla casa familiare a seguito denuncia per maltrattamenti in famiglia. Il provvedimento è scaturito dalle segnalazioni dei militari operanti in ordine alle accertate reiterate violazioni delle prescrizioni impostegli. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato accompagnato presso l’abitazione di un altro familiare in regime di arresti domiciliari.

