Preparati a una serata magica all’Ex Convento di Santa Chiara, dove il cinema diventa un’esperienza condivisa!

CineCortile è molto più di una semplice rassegna cinematografica. È un’esperienza coinvolgente che trasforma l’Ex Convento di Santa Chiara in un vivace centro culturale, offrendo una serata ricca di attività per tutti i gusti.

Oltre alla proiezione del film sotto le stelle, il pubblico potrà immergersi nell’arte grazie alla mostra “Tele Trapuntate di Stelle” e scoprire l’artigianato locale al Mercato degli Artigiani, entrambi situati nell’affascinante Auditorium.

Per chi cerca un momento di relax, l’Area Relax nel giardino offre un’oasi di tranquillità, mentre l’Area Food & Drink by Ottavio stuzzica il palato con deliziose specialità e bevande.

La serata si arricchisce ulteriormente con eventi speciali come la presentazione del libro “Enigma Tutorius” e l’After Film On Stage, che coinvolgono il pubblico in modo attivo e stimolante.

Il gran finale è affidato alla musica live dei Muriki, che farà ballare e divertire tutti i presenti nel suggestivo cortile dell’Ex Convento.

Cine Cortile è un evento unico, che unisce cinema, arte, musica e convivialità, creando un’esperienza indimenticabile per tutti i partecipanti.

**Dalle 17:30** (ingresso libero)

* Tuffati nell’arte con la mostra *”Tele Trapunti di Stelle”* nell’Auditorium.

* Esplora l’artigianato locale al *Mercato degli Artigiani*.

* Trova il tuo angolo di pace nell’*Area Relax* nel giardino.

* Delizia il palato nell’*Area Food & Drink* by Ottavio *(Caffetteria Letteraria Nervegna)*.

**Ore 18:00 – Auditorium:**

* Presentazione del libro *”Enigma Tutorius”* di Federico Sanapo *(ingresso libero)*

* Un incontro speciale con l’autore, moderato da Valentina Lillo e Vincenzo Sanapo.

**Ore 20:00 – Cortile (ingresso con tessera)**

* Proiezione di un film a sorpresa sotto le stelle

* Lasciati sorprendere dalla magia del cinema all’aperto!

**Dalle 21:30 – After Film: Il cuore pulsante di CineCortile!**

* Lancio ufficiale della Classifica CineCortile 2024!

* Appena arrivi, iscriviti a SantaChannel su WhatsApp: è fondamentale per partecipare!

* Tieni d’occhio i sondaggi che invieremo periodicamente per votare i film che vorresti vedere nelle prossime serate.

* I film più votati saranno proiettati, creando una rassegna cinematografica scelta da VOI!

* *Drink & Food by Ottavio*

**Ore 22:00 – Muriki Live *(ingresso libero)*

* Rilassati e festeggia con noi l’inizio di questa avventura cinematografica condivisa con la coinvolgente musica dei Muriki!

*CineCortile è una rassegna fatta da VOI! La tua voce conta, iscriviti subito a SantaChannel e partecipa attivamente alla scelta dei film!*

*Ex Convento di Santa Chiara, Brindisi*

Via Santa Chiara, 2 (vicino al duomo)

* Scarica l’app *ARCI TESSERA* e procedi con la preiscrizione *(metodo veloce*)* compila l’iscrizione per YEAHJASI BRINDISI APS, una vola all’evento versa la quota di €6,00 e ti consegnamo la tessera

* ⁠Chiama al 380 58 46 315 e chiedi info