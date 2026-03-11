La Valtur Brindisi si appresta ad affrontare la Final Four di Coppa Italia di Serie A2, in programma dal 13 al 15 marzo al Palasport Flaminio di Rimini. Attesi nel weekend romagnolo tanti appassionati e tifosi biancoazzurri, pronti a seguire la propria squadra in un appuntamento che metterà in palio un trofeo stagionale, vinto dalla New Basket Brindisi in occasione dell’ultima partecipazione nell’anno 2012.

Venerdì 13 marzo alle ore 21:00, la Valtur Brindisi scenderà in campo per la semifinale di Coppa Italia con una divisa gara special edition adidas dal colore viola e richiami interni al bianco-azzurro.

Oltre al title sponsor Valtur sul fronte maglia sono presenti i partner Deghi, Primiceri, Antenna Sud, A2A, Lapietra, Rejection e il QR Code inerente al New Dream Brindisi, Consorzio di aziende per il basket e per il territorio. Sul retro della maglia gara sono presenti i loghi delle aziende Soavegel, Lacatena e la new entry Carone Group. Sul pantaloncino gara infine ecco i brand Valtur, adidas, Ausonia, Banca Popolare Pugliese e Sansonetti.

La novità grafica, oltre al colore di base, è rappresentata dal nickname personalizzato scelto da ogni giocatore sul retro della sua maglia gara. Il roster biancoazzurro quindi si presenterà così in occasione della Final Four LNP 2026:

#2 Zach Copeland: ZCOPE

#3 Andrea Cinciarini: CINCIA

#4 Gabriele Miani: GABBA

#5 Blake Francis: SIR BLAKE

#10 Aristide Mouaha: ARISTIDE

#14 Giovanni Vildera: VILDE

#15 Tommaso Fantoma: FANTO

#22 Ethan Esposito: VINCE

#23 Todor Radonjic: TOSHO

#44 Andrea Mabor Dut Biar: TITU

#51 Lorenzo Maspero: ANGELO

Nickname che per la maggior parte degli interessati riguardano soprannomi diffusi e popolari, mentre nel caso di Esposito “Vince” (Vincenzo) e Maspero “Angelo” la scelta è ricaduta sul secondo nome di battesimo e infine “Titu” per Mabor è l’affettuoso nomignolo di infanzia affibbiato dalla madre.

A partire da oggi canotte e pantaloncini gara special edition saranno in vendita al New Basket Store di Corso Garibaldi 29 e sull’e-commerce online www.shop.newbasketbrindisi.it.

Valtur Brindisi scenderà in campo venerdì 13 marzo alle ore 21:00 al palasport Flaminio di Rimini in diretta sulla piattaforma LNP Pass, servizio raggiungibile al link https://lnppass.legapallacanestro.com/ e su app mobile iOS e Android. Diretta radiofonica sulle frequenze di radio Ciccio Riccio.

Disponibili i biglietti sulla piattaforma Ticketone, in mappa sulla piattaforma di vendita, sono segnati in rosso i posti dedicati alle curve (A-B-NEUTRI) per indicare le due tifoserie (A-B) ed i posti di chi verrà come semplice appassionato, senza una preferenza particolare (NEUTRI). LNP ha garantito lo stesso numero di biglietti ad ogni squadra.

Il settore dedicato ai tifosi brindisini, in parterre dietro le panchine, è denominato DISTINTI MARE SINISTRA. In curva invece in mappa sono segnati in rossi i posti (A-B-NEUTRI) per indicare le due tifoserie (A-B) ed i posti di chi verrà come semplice appassionato, senza una preferenza particolare (NEUTRI).

Su richiesta della Questura di Rimini, sono state adottate le seguenti restrizioni: obbligo di biglietto nominale; limite di residenza per l’accesso nei settori ospiti; vendita esclusivamente online o nelle rivendite autorizzate; limite massimo di n.4 biglietti ad ogni transazione; botteghini chiusi il giorno dell’evento presso il palasport.

I ticket saranno validi per la singola partita e si procederà, al termine del primo incontro di ogni giornata, allo svuotamento dell’impianto, con successiva riapertura per la seconda gara.

Queste le dichiarazioni in casa Valtur Brindisi

Piero Bucchi (allenatore) – “Ci apprestiamo ad affrontare un evento che si preannuncia molto bello in una cornice bellissima di pubblico e iniziative collaterali nel weekend. Il calendario ci propone una seconda sfida contro Rimini a distanza di pochi giorni ma credo che sarà tutta un’altra storia rispetto al match di domenica. Nelle partite secche è così e dovremo farci trovare pronti, fare il meglio possibile per andare avanti”.

Todor Radonjic (capitano) – “Domenica ci è andata male al Flaminio ma questo non significa nulla di più rispetto alla partita di coppa di venerdì. In questo genere di competizioni si arriva tutti alla pari, non c’è una favorita rispetto alle altre e vogliamo dire la nostra per poter andare fino in fondo al trofeo stagionale. Giocare in casa loro è sicuramente un fattore in più ma sappiamo bene che ci saranno tanti brindisini a sostenerci”.

