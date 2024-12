Nella seduta del Consiglio Comunale di oggi, mercoledì 18 dicembre 2024, è stato ufficialmente approvato il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC), segnando un traguardo fondamentale per il nostro territorio nella lotta al cambiamento climatico e nella promozione di politiche energetiche sostenibili.

«L’approvazione del PAESC rappresenta un ulteriore impegno concreto verso un futuro più sostenibile e rispettoso dell’ambiente in un percorso avviato sin dal primo mandato della mia amministrazione con l’efficientamento energetico della pubblica illuminazione, delle scuole cittadine e della gestione dell’ambiente e degli immobili» ha dichiarato il sindaco Francesco Zaccaria. «Voglio ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla sua realizzazione: gli uffici comunali, l’Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile (AESS), i consiglieri comunali e il consigliere delegato Oronzo Rubino».

Il PAESC di Fasano oltre a fare una fotografia delle emissioni di anidride carbonica (CO2) per comparti (residenziale, agricoltura, terziario, artigianato, industria, trasporti ed edifici pubblico) propone una serie di interventi e strategie mirate alla riduzione delle emissioni e all’adattamento ai cambiamenti climatici, tra cui l’efficientamento energetico degli edifici, l’incremento dell’uso di fonti rinnovabili e la sensibilizzazione della comunità locale su tematiche ambientali.

«Questo strumento – ha aggiunto il consigliere comunale Oronzo Rubino – è una vera e propria guida strategica per tutta la città con l’obiettivo di offrire soluzioni locali per affrontare sfide globali rendendoci parte di un ambizioso percorso europeo nel quale anche la nostra città vuole dare la propria parte. Lavoreremo per tradurre questi obiettivi in azioni concrete e misurabili».

Per consentire a tutti i cittadini di conoscere e approfondire i contenuti del PAESC, il documento integrale è già disponibile nella sezione dedicata del sito web ufficiale del Comune di Fasano al seguente link (CLICCA QUI). Al suo interno, inoltre, è allegata una presentazione in slide, che offre una sintesi illustrativa dei punti principali del piano.

Fasano, mercoledì 18 dicembre 2024

