A partire da mercoledì 24 luglio sarà possibile effettuare l’iscrizione al servizio di refezione scolastica per tutti gli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia e primaria, a tempo pieno, del comune di Fasano per l’anno scolastico 2024/2025.

L’iscrizione sarà possibile tramite il portale informatico di gestione della ristorazione scolastica «School.Web GENITORI», raggiungibile da qualsiasi PC connesso alla rete al seguente link:

https://www7.itcloudweb.com/fasanoportalegen

Le famiglie dovranno necessariamente iscrivere i propri figli al servizio mensa, accedendo al portale tramite SPID o CIE (Carta di Identità digitale).

In particolare:

• La domanda di iscrizione è da intendersi obbligatoria per tutti, anche se già iscritti al servizio per gli anni precedenti, in quanto coloro che non risulteranno iscritti non potranno accedere ai servizi

• Il modulo per l’iscrizione è disponibile online sino a lunedì 9 settembre 2024.

Anche quest’anno le assenze dovranno essere comunicate tramite il portale, per poter disdire il pasto. Le presenze non verranno più comunicate dalla scuola, inquanto tutti gli iscritti alla mensa saranno considerati presenti, salvo segnalazione dell’assenza sul portale, da parte del genitore, entro le ore 9:30.

Tutte le informazioni sulle modalità di svolgimento del servizio sono disponibili on line sul sito del Comune di Fasano nella sezione “Aree tematiche” alla sottosezione “scuola e istruzione” (link).

Al via le domanda per il servizio di trasporto scolastico per l’anno 2024 – 2025. Le istanze potranno essere compilate a partire da fino al 26 agosto 2024 tramite una delle seguenti modalità:

• accedendo alla sezione denominata “Procedure online – disponibile il collegamento diretto al portale” presente sulla Homepage del Portale istituzionale del Comune di Fasano;

• utilizzando il LINK: https://servizi-fasano.nuvolapalitalsoft.it/

Per l’autenticazione e l’accesso al modulo di iscrizione online al Servizio di Trasporto Scolastico l’utente deve necessariamente utilizzare le proprie credenziali SPID o CIE.

Alla domanda occorre allegare copia del documento di riconoscimento in corso di validità e attestazione Isee in corso di validità per usufruire dell’esenzione o agevolazione del pagamento in forma ridotta.

Il pagamento del servizio può essere effettuato solo attraverso il servizio Pago PA.

Gli utenti già iscritti al servizio Trasporto Scolastico che non hanno provveduto al saldo dei pagamenti degli anni precedenti, non potranno rinnovare l’iscrizione per l’anno scolastico 2024 – 2025, si invita quindi a regolarizzare il pagamento prima di procedere al rinnovo dell’iscrizione.

Per ulteriori informazioni su domande e modulistica consultare:

SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SCOLASTICI

Numero di telefono: 080/4394353

Indirizzo PEC: comunefasano@pec.rupar.puglia.it

e-mail istituzionale: pasquinadecarolis@comune.fasano.br.it

Orari di apertura al pubblico:

Martedì: 9.00 – 12.00

Mercoledì: 9.00 – 12.00

Giovedì: 9.00 – 12.00 e 16.00 – 17.30

Indirizzo: Piazza Ciaia 72015 Fasano

RECAPITO UFFICIO TRASPORTO SCOLASTICO

Numero di telefono: 3275881299

e-mail: robcaponio@libero.it

Ufficio Stampa

Città di Fasano