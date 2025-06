La comunità di Fasano si è riunita oggi, giovedì 19 giugno, per una significativa cerimonia di intitolazione di quattro nuove strade, un gesto che rende omaggio a personalità che hanno lasciato un’impronta indelebile nella storia e nello sviluppo del territorio. La cerimonia ha preso il via in Piazza Ciaia, un momento particolarmente toccante in cui i parenti dei quattro personaggi hanno preso la parola, condividendo ricordi ed emozioni, per poi proseguire con lo scoprimento della segnaletica nelle rispettive aree.

Le nuove vie sono state dedicate a Domenico Guarini, ex Sindaco di Fasano, e a Luigi Liuzzi, stimato imprenditore locale. Entrambe le strade si trovano nei pressi del nuovo polo commerciale Famila-OVS-McDonald’s, simbolo di crescita e rinnovamento. Un riconoscimento speciale è stato tributato anche ad Anna Pace, vittima innocente delle mafie con una strada a lei dedicata a Savelletri, parallela a Via Accademia Navale di Livorno. Infine, una strada tra Strada Comunale Fascianello e Strada Comunale Maccarone è stata intitolata ad Achille Monopoli, figura poliedrica di avvocato, giornalista e poeta.

Il Sindaco di Fasano, Francesco Zaccaria, ha espresso la sua soddisfazione per l’evento: «Oggi celebriamo la memoria e il contributo di uomini e donne che hanno arricchito la nostra comunità. Intitolare una strada significa non solo ricordare, ma anche tramandare i valori e gli ideali che queste figure hanno incarnato. È un atto dovuto per mantenere viva la nostra storia e ispirare le future generazioni. Domenico Guarini e Luigi Liuzzi hanno contribuito allo sviluppo economico e sociale di Fasano; Anna Pace ci ricorda il valore della giustizia e della legalità, mentre Achille Monopoli ci lascia un’eredità culturale di inestimabile valore. Questa giornata è un monito a non dimenticare le nostre radici, e la commovente partecipazione dei familiari ha reso questo momento ancora più significativo».

Il Vicesindaco e Assessore alla Toponomastica, Luana Amati, ha sottolineato l’importanza del progetto: «Questa iniziativa è un atto di memoria, ma anche di responsabilità. Perché il nome di una via non è mai solo una scritta su una targa: è un impegno collettivo a custodire storie, a trasmettere valori, a restituire dignità e gratitudine a chi ha dato tanto a questa città. È il frutto di un attento lavoro di ricerca e valorizzazione delle figure che hanno segnato il nostro percorso civico e culturale. Ogni intitolazione è un tassello che si aggiunge al mosaico della nostra identità. Siamo orgogliosi di onorare la memoria di chi con instancabile impegno per la cosa pubblica ha vissuto con spirito di servizio, visione e profondo attaccamento alla città, chi con la propria attività imprenditoriale ha assicurato un contributo generoso allo sviluppo economico e sociale del territorio, chi con il suo impegno professionale ma anche con la sua capacità di unire rigore e bellezza, diritto e parola ha lasciato tracce nel pensiero e nella cultura di Fasano e chi, purtroppo, testimone silenziosa di un tempo difficile, ha avuto una morte ingiusta e crudele. Queste nuove strade sono un segno tangibile della nostra gratitudine e del nostro impegno a preservare la memoria collettiva. È stata una giornata intensa, colma di affetto e riconoscenza. Le testimonianze dei familiari, cariche di affetto e orgoglio, la presenza delle istituzioni, il calore della cittadinanza hanno dato forma ad un gesto che non è solo toponomastico, ma profondamente umano. Il Comune di Fasano continuerà a promuovere iniziative di valorizzazione della memoria collettiva, affinché la storia di ognuno possa contribuire al cammino di tutti».

La cerimonia ha visto la partecipazione commossa di numerosi cittadini, rappresentanti delle istituzioni e associazioni locali, a testimonianza del profondo legame della comunità con la propria storia e i suoi protagonisti.

Ufficio Stampa

Città di Fasano