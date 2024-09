ll Servizio Pubblica Istruzione e Servizi Scolastici del Comune di Fasano informa che da oggi, mercoledì 11 settembre, fino a domenica 15 settembre non sarà possibile effettuare la domanda di iscrizione al Servizio Mensa scolastica per l’anno scolastico 2024/25 – obbligatoria per tutti, anche se già iscritti al servizio agli anni precedenti – sul portale informatico di gestione della ristorazione scolastica «School.Web GENITORI», raggiungibile da qualsiasi PC connesso alla rete al seguente link: https://www7.itcloudweb.com/fasanoportalegen, in quanto è in atto il processo organizzativo di conferma delle iscrizioni ricevute alla data del 10 settembre u.s. per l’anno scolastico 2024/25 .

Il portale sarà nuovamente accessibile, per inoltrare le nuove iscrizioni e/o rinnovi al Servizio Mensa scolastica per l’anno scolastico 2024/25, a partire dal giorno lunedì 16 settembre 2024.