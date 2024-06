Fastweb e il Comune di Ostuni hanno annunciato la conferenza stampa di presentazione di SuperCity, il nuovo modello di città intelligente potenziata dall’intelligenza artificiale. L’evento si terrà giovedì 20 giugno alle ore 12:00 presso il Comune di Ostuni, in Piazza della Libertà 67.

SuperCity rappresenta un progetto innovativo che mira a trasformare Ostuni in una città all’avanguardia grazie all’implementazione di tecnologie avanzate e soluzioni digitali mirate a migliorare la qualità della vita dei cittadini e l’efficienza dei servizi comunali.

Durante la conferenza stampa interverranno:

Angelo Pomes, Sindaco del Comune di Ostuni

Walter Renna, Amministratore Delegato di Fastweb

Fabio Giorgino, Consigliere Comunale delegato alla digitalizzazione e innovazione

Alberto Giaccari, Area Manager Sud-Est, Presidenza del Consiglio, Dipartimento Trasformazione Digitale

L’incontro sarà un’importante occasione per scoprire in dettaglio le caratteristiche e gli obiettivi di SuperCity, nonché per discutere le opportunità e le sfide legate alla digitalizzazione e all’innovazione urbana.