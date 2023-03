“Abbiamo riorganizzato Fratelli d’Italia in provincia di Brindisi, realizzato una più che soddisfacente campagna tesseramenti che conta 1250 iscritti e in ognuno dei 20 Comuni brindisini è presente un circolo del partito con un commissario cittadino”. Lo afferma il consigliere regionale e coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Brindisi, Luigi Caroli, che prosegue: “Siamo pronti ad affrontare l’imminente appuntamento delle elezioni amministrative di maggio, grazie anche alla organizzazione del nostro organigramma sia in seno al coordinamento provinciale che sui singoli territori. Saremo presenti con il nostro simbolo alle elezioni di Brindisi, Carovigno e Francavilla Fontana, dove si vota con il sistema proporzionale. A Oria, San Donaci, San Pietro Vernotico e Torre Santa Susanna, dove si vota con il sistema maggioritario, siamo pronti a condividere validi progetti per la buona amministrazione di questi Comuni. Di certo – conclude Caroli – siamo convinti che l’ottimo lavoro svolto sul territorio, la validità della nostra proposta politica e dei nostri candidati, ci porteranno ad ottenere ottimi risultati”.

Di seguito la composizione del coordinamento provinciale di FdI Brindisi

Luigi Caroli, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia

Francesco Fiera (Fasano)

Christian Continelli (Ostuni)

Giuseppe Bagnulo (Ostuni)

Francesco Sabatelli (Ostuni)

Nicola Ricci (Ceglie Messapica)

Giovanni Argentiero (Ceglie Messapica)

Giuseppe Elia (Ceglie Messapica)

Luca Di Presa (Ceglie Messapica)

Italo Guadalupi (Brindisi)

Antonio Barella (Carovigno)

Giovanni Zizza (Carovigno)

Mario Saponaro (Cisternino)

Michele Iaia (Fracavilla Fontana)

Antonio Camarda (Francavilla Fontana)

Giovanni Di Punzio (Francavilla Fontana)

Enrico Pignatelli (Oria)

Francesco Summa (Latiano)

Gianfranco Alibrando (Mesagne)

Ruggero Polito (San Pietro Vernotico)

Antonio Apruzzese (San Michele Salentino)

Emanuele Pezzuto (Cellino San Marco)

Chiara Saracino (Erchie)

Salvatore Fiore (San Pancrazio)

Rosanna Ammirabile (Villa Castelli)

Antonio Miglietta (Torchiarolo)

Susanna Di Maggio (Torre Santa Susanna)

Giovanni Volpe (Torre Santa Susanna)

Luciano Cavaliere (direzione nazionale e consigliere provinciale)

Alberto Magli (assemblea nazionale)

Cesare Mevoli (assemblea nazionale)

Grazia Neglia (assemblea nazionale)

Michele Saccamanno (assemblea nazionale – sindaco)

Francesco Antonio Conte (consigliere provinciale)

Massimiliano Oggiano (consigliere provinciale)

Angelo Palmisano (sindaco)

Pietro Santoro (capogruppo consiglio comunale)

Anna Ferreri (capogruppo consiglio comunale)

Di seguito l’elenco dei commissari cittadini/presidenti di circolo di FdI Brindisi

Circolo territoriale Cisternino – Pierfranco Zizzi (commissario cittadino)

Circolo territoriale San Vito dei Normanni – Rosa Gaeta (commissario cittadino)

Circolo territoriale Ceglie Messapica – Nicola Ricci (presidente di circolo) e Piero Santoro (commissario cittadino)

Circolo territoriale Oria – Francesco Antonio Conte (commissario cittadino)

Brindisi – Cesare Mevoli (commissario cittadino)

Brundisium Circolo territoriale – Emilio Pettinau (presidente di circolo)

Circolo territoriale Fasano – Grazia Neglia (commissario cittadino)

Circolo territoriale Tuturano – Manuela Semeraro (presidente di circolo)

Circolo territoriale Torre Santa Susanna – Cosimo Damiano Leccese (commissario cittadino)

Circolo territoriale Francavilla Fontana – Michele Iaia (commissario cittadino)

Circolo territoriale Carovigno – Giuseppe De Biasi e Antonio Barella (commissari cittadini)

Circolo territoriale Ostuni – Christian Continelli (commissario cittadino)

Circolo territoriale Atreju Brindisi – Barbara Carotenuto (presidente di circolo)

Circolo territoriale San Donaci – Antonio Nachira (commissario cittadino)

Circolo territoriale Erchie – Chiara Saracino (commissario cittadino)

Circolo territoriale Fasano nel cuore – Alfredo Manfredi (presidente di circolo)

Circolo territoriale Torchiarolo – Gianfranco Longo (commissario cittadino)

Circolo territoriale San Pietro Vernotico – Luigi Caroli

Circolo territoriale Cantieri sociali Brindisi – Settimo La Rosa (presidente di circolo)

Circolo territoriale Latiano – Vincenzo Lo Bello (commissario cittadino)

Circolo territoriale Cellino San Marco – Emanuele Pezzuto (commissario cittadino)

Circolo territoriale San Michele Salentino – Marianna Matarrese (commissario cittadino)

Circolo territoriale Villa Castelli – Francesco Intermite (commissario cittadino)

Circolo territoriale San Pancrazio Salentino – Salvatore Fiore (commissario cittadino)

Circolo territoriale Mesagne – Gianfranco Alibrando (commissario cittadino)