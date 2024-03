Sono stati il ministro Raffaele Fitto e il sottosegretario e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, Marcello Gemmato, nei giorni scorsi, a tenere a Brindisi a battesimo il nuovo direttivo provinciale del partito con la guida del consigliere regionale, Luigi Caroli.

L’occasione è servita non solo per augurare a tutti gli eletti e i nominati un buon lavoro, ma anche per illustrare, da parte di Fitto e Gemmato, qual è il lavoro che il Governo Meloni sta facendo, con particolare attenzione al SUD. L’attività regionale del gruppo di FdI è stata, invece, illustrata dai consiglieri regionali Francesco Ventola (capogruppo), Renato Perrini e Michele Picaro che hanno voluto far sentire la loro vicinanza al collega Caroli, con il quale condividono tante battaglie a Bari contro il Governo Emiliano.

Presenti la senatrice Maria Nocco e il sindaco di Ceglie Messapica Angelo Palmisano.

Di seguito l’elenco dei componenti del nuovo direttivo:

9 ELETTI

Massimiliano Oggiano, Marianna Matarrese, Mario Borromeo, Giuseppe Cecere, Cosimo Damiano Leccese, Rosanna Ammirabile, Anna Ferreri, Francesco Fiera e Giorgio Specchia;

7 DI DIRITTO

4 assemblea nazionale, 1 consigliere provinciale, responsabile provinciale di

Gioventù Nazionale)

Luciano Cavaliere (componente direzione nazionale), Michele Saccomanno, Cesare Mevoli, Alberto Magli e Grazia Neglia (componenti assemblea nazionale), Susanna Di Maggio (consigliere provinciale), Andrea Mecca (responsabile provinciale Gioventù Nazionale);

5 NOMINATI

Antonio Miglietta, Chiara Saracino, Toni Barella, Giovanni Di Punzio, Francesco Summa, Manfredi Alfredo, Gallone Pietro, Errico Gianfranco e Sabatelli Francesco.