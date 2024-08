Fedez, celebre rapper e personaggio televisivo italiano, ha condiviso con i suoi fan un aggiornamento sul suo stato di salute attraverso una story su Instagram. Il messaggio è stato pubblicato poche ore dopo l’improvviso ricovero all’ospedale Perrino di Brindisi.

Nel suo post, Fedez ha espresso gratitudine verso tutto lo staff del pronto soccorso del nosocomio brindisino, ringraziandoli per le cure ricevute. Ha anche rivolto un caloroso abbraccio a tutte le persone che erano presenti la sera precedente al Praja di Gallipoli, dove il cantante avrebbe dovuto esibirsi.

Fedez ha spiegato di aver avuto un malore durante il volo, che ha portato al suo immediato trasferimento in ospedale una volta atterrato. Nonostante sperasse di essere dimesso in tempo per lo spettacolo, purtroppo ciò non è stato possibile. Ha descritto la nottata come “intensa” ma ha rassicurato i suoi fan sul fatto che ora sta meglio.

Concludendo il messaggio, Fedez ha espresso rammarico per non essere riuscito a salire sul palco e ha ringraziato tutti per il sostegno, promettendo di rivederli presto.

Questo episodio sottolinea ancora una volta la vicinanza dell’artista ai suoi fan e il suo rispetto per i professionisti della salute.