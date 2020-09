Nella tarda mattinata di ieri, nel corso di un servizio di polizia svolto nelle province di Lecce e Brindisi da personale della Squadra Mobile della Questura di Lecce e della Questura di Brindisi, sono stati sequestrati 18 Kg di cocaina ed arrestato l’autista della Lancia Delta contenente la droga.

Si tratta del 45enne Vito Cairo, di Copertino.

In particolare gli agenti hanno notato che l’autovettura mentre percorreva la SS7 Taranto- Brindisi (direzione Brindisi), all’altezza di Francavilla Fontana, ha imboccato repentinamente lo svincolo di Francavilla Fontana/Villa Castelli per poi reimmettersi lungo la medesima SS7, con il chiaro intento di eludere i controlli di Polizia su strada.

Allertati dall’atteggiamento sospetto tenuto dal conducente, i poliziotti lo hanno fermato ed hanno proceduto alle perquisizioni di rito, anche con l’ausilio dell’unità cinofila della Polizia di Stato di stanza a Brindisi.

Grazie al fiuto del cane, i poliziotti hanno individuato il grosso quantitativo di droga negli sportelli posteriori dell’auto.

All’interno dello sportello sinistro c’erano sette panetti mentre all’interno di quello destro ve ne erano otto, per un totale di circa 18 chili di coca purissima.

Nel corso della perquisizione personale, all’interno del portafogli dell’arrestato gli agenti rinvenivano e si sequestravano 500 euro in banconote di vario taglio. Il prevenuto è stato tratto in arresto e, come d’intesa con l’Autorità Giudiziaria, condotto in carcere a disposizione del P.M.