“La vittoria sui Turchi”, che si è svolto lo scorso 27 giugno presso il Minareto alla Selva di Fasano, ha definitivamente concluso le manifestazioni della Festa patronale 2024.

Il sindaco di Fasano, Francesco Zaccaria, ha così voluto esprimere il suo plauso e il suo ringraziamento agli organizzatori:

«La Festa dei Santi patroni 2024 rimarrà nella storia per la ricchezza e la qualità del programma religioso e civile, apprezzato più che mai dai cittadini e dai visitatori forestieri. Il Comitato Feste patronali e il Giugno Fasanese hanno meritatamente ricevuto i complimenti di tutti, ai quali aggiungo i miei, per l’ulteriore lustro e apprezzamento dato alla città soltanto pochi giorni dopo essere stata al centro del Mondo grazie al G7. La Festa è stata pienamente all’altezza della sempre più crescente fama che Fasano sta conquistando: gli eventi hanno occupato quasi una settimana e se ne è ormai consolidata la diffusione in più punti del centro storico, completamente coinvolto nell’appuntamento con la storia, la tradizione, la fede e lo spettacolo, non più limitati alla sola piazza Ciaia. Ringrazio il presidente del Comitato, Giuseppe Ancona, il presidente del Giugno Fasanese, Lucio Legrottaglie, il Priore don Sandro Ramirez e tutti i loro collaboratori, di cui mi piace ricordare il volontariato disinteressato con il quale si dedicano alla propria Città».

Ufficio Stampa

Città di Fasano