In occasione della FESTA DELLA MUSICA 2021 il Coro Polifonico Parsifal “Città di Mesagne” ha sonorizzato il Castello Aragonese di Taranto su iniziativa dell’Archivio di Stato di Taranto che ha realizzato un documentario sul Castello, un omaggio ad uno dei luoghi più rappresentativi della città, capaci di coniugare la ricchezza della sua storia, la bellezza del monumento e del paesaggio che lo circonda, attraverso la realizzazione del video “Note al Castello”

Le note storiche e archivistiche, visitate attraverso antiche immagini e significativi documenti; il brano Esta Tierra di Javier Busto sembra descrivere l’armonia del luogo.

E’ possibile visionare il video sul sito e sui canali social dell’Archivio di Stato di Taranto (www.archiviodistatotaranto.beniculturali.it) sullo stesso portale www.parsifal.me) Riprende così l’attività dell’Associazione Musicale Parsifal, attraverso il canto del Coro Polifonico nell’anno del suo venticinquesimo anniversario.

Il Coro sarà protagonista lunedì 21 giugno in un Open Day promossa dall’Associazione Yeahjasi di Brindisi presso l’Ex Convento Santa Chiara di Brindisi (dalle ore 20 alle ore 22), sede operativa dell’Associazione nella città di Brindisi, grazie all’intesa ormai consolidata con il Comune di Brindisi.

Nuove iniziative vedranno protagonista la città di Mesagne, con la nuova ripresa dell’attività corale e nuovi laboratori culturali a fruizione della comunità cittadina, ma soprattutto con due eventi eccezionali: un concerto lirico e cameristico (13 agosto, Estate Mesagnese 2021) ed un evento di portata nazionale previsto per il 27 novembre a Mesagne ed il 28 Novembre a Lecce in occasione delle celebrazioni per il settecentesimo anniversario di Dante.