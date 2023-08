Nel corposo programma delle iniziative religiose e civili per festeggiare i Santi Patroni della Città di Brindisi non mancano le iniziative solidali. La Cattedrale insieme al Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta organizzano nelle giornate di lunedì 28 e martedì 29 agosto una RACCOLTA ALIMENTARE E DI CANCELLERIA. Appuntamento in Piazza Duomo dalle 09.00 alle 12.30.

Non bisogna dimenticare le tante famiglie che si trovano in difficoltà, aiutare il prossimo e condividere il cibo è un atto d’amore e un gesto concreto di solidarietà. Anche l’istruzione ha dei costi spesso insostenibili, pertanto quest’anno si è pensato di supportare le famiglie anche nelle piccole esigenze didattiche quotidiane effettuando anche la raccolta di cancelleria perché òa formazione dei bambini è il futuro della comunità.

Cosa donare? Alimenti a lunga conservazione, che possono essere facilmente raccolti e che rispondono alle concrete esigenze delle famiglie e il necessario per affrontare l’anno scolastico. Alcuni esempi: scatolame come tonno, carne e legumi o conserve varie, pasta e riso, salsa e pelati, ma anche latte e biscotti. Oppure quaderni, colori, matite, penne, forbici, spillatrici, righelli, minuteria come graffette o post-it e qualsiasi cosa ritieni utile per la scuola.

I Volontari del CISOM ti aspettano in piazza.

Trovate tutte le informazioni per contattare, supportare o seguire le attività del Gruppo CISOM Brindisi e della Basilica Cattedrale sui canali social Facebook o Instagram.

