Continua con due importantissimi appuntamenti fuori cartellone la 5ª edizione del Festival Tempeste – Immagini, suoni, racconti dal Mediterraneo, organizzato dall’amministrazione comunale.

I due eventi sono organizzati in stretta collaborazione con Emergency, l’associazione umanitaria fondata nel 1994 da Gino Strada per portare aiuto alle vittime civili delle guerre e della povertà.

Si inizia sabato 25 gennaio con una mostra fotografica a Palazzo Pezzolla (via Fogazzaro angolo Corso V. Emanuele – orario d’apertura 9:00 -12:00 / 17:00 – 20:00, sino al 31 gennaio) dal titolo Life Support – La nave di EMERGENCY. Una mostra fotografica per conoscere da vicino l’attività di una nave SAR (Search And Rescue), l’impegno dello staff e le storie dei naufraghi soccorsi, attraverso le immagini scattate dai fotografi che hanno preso parte alle missioni della Life Support. Durante la mostra sarà possibile vivere un’esperienza immersiva grazie alla realtà virtuale.

Il 27 gennaio alle ore 18 a Palazzo di Città si terrà un incontro organizzato in collaborazione con il Lions Club Fasano, il Rotary Club Fasano e l’associazione APSI Fasano, dal titolo Un Mare Davanti – Storie dalla Life Support. Una conferenza con video, letture e testimonianze per conoscere il progetto Life Support: la nave di EMERGENCY per salvare vite nel Mediterraneo. Un racconto sul fenomeno migratorio, le storie dei naufraghi soccorsi e l’attività di EMERGENCY. Parteciperanno alla conferenza, moderata dalla dott.ssa Mariangela De Mola, il responsabile logistico dei progetti dell’area Migration di Emergency Giacomo Mazza, il sindaco Francesco Zaccaria, il consigliere comunale delegato al Coordinamento dell’accoglienza e la promozione della cultura dell’inclusione e della pace Donato Marino e il dott. Danilo Ghirelli.

Ufficio Stampa

Città di Fasano