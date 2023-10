Quinta competizione internazionale consecutiva per la Happy Casa Brindisi che affronterà nella stagione 2023/24 la FIBA Europe Cup. La squadra biancoazzurra è stata inserita nel girone F insieme a Kalev/Cramo (Estonia), Ironi Ness Ziona (Israele) e Casademont Zaragoza (Spagna).

Un gruppo di alto livello, che comprende squadre dalla grande tradizione europea già affrontate durante il corso di questi anni (Saragozza in BCL e Kalev/Cramo lo scorso anno in FEC) e un team che ha già vinto il titolo di campione Europe Cup (Ness Ziona nel 2021).

L’edizione 2023/24 della FIBA Europe Cup comprende quaranta squadre di venticinque nazionalità differenti, di cui dieci vincitrici del titolo nazionale. La formula prevede dieci gironi da quattro squadre ciascuno: la prima classificata di ogni girone e le sei migliori seconde si qualificano al Second Round.

La Regular Season avrà inizio il 18 ottobre 2023, in occasione del match casalingo al PalaPentassuglia. Questo il calendario delle partite della squadra biancoazzurra:

• GAME 1 – Mercoledì 18 ottobre 2023 – ore 20:30

Happy Casa Brindisi – Casademont Zaragoza (Spagna)

• GAME 2 – Mercoledì 25 ottobre 2023 – ore 19:30

BC Kalev/Cramo (Estonia) – Happy Casa Brindisi

• GAME 3 – Mercoledì 01 novembre 2023 – ore 20:30

Happy Casa Brindisi – Ironi Ness Ziona (Israele)

• GAME 4 – Mercoledì 8 novembre 2023 – ore 20:30

Casademont Zaragoza (Spagna) – Happy Casa Brindisi

• GAME 5 – Mercoledì 15 novembre 2023 – ore 20:30

Happy Casa Brindisi – BC Kalev/Cramo (Estonia)

• GAME 6 – Mercoledì 22 novembre 2023 – ore 18:00

Ironi Ness Ziona (Israele) – Happy Casa Brindisi

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi