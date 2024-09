Il Brindisi FC impatta 0-0 sul campo della Fidelis Andria e guadagna il primo punto in campionato. La sua risalita dal fondo della penalizzazione comincia di fatto oggi con un pareggio che mette la squadra in cammino dopo la sconfitta alla prima in casa. Alla fine del derby le parole del presidente del Brindisi, Giuseppe Roma.

«La squadra ha interpretato la partita facendo tesoro degli errori commessi contro l’Ischia. Oggi abbiamo mostrato spirito e atteggiamento, abbiamo lottato provando ad arrivare prima sulle palle, ci abbiamo messo tutto l’agonismo che serviva per fermare una squadra costruita per vincere il campionato. Dal pareggio raccogliamo un chiaro segnale di crescita. Ma non ci facciamo prendere dall’ansia da classifica perché sappiamo che giocheremo buona parte del campionato da ultimi della classe e solo alla fine faremo la corsa salvezza.

Mi dispiace soltanto che Ciro Danucci, durante la presentazione della squadra, abbia raccolto e assecondato alcuni cori dei tifosi andriesi contro i brindisini dichiarando di “capirli”: un fatto che mi rammarica molto perché al mister sfugge che questa società ha regolato tutte le pendenze economiche ereditate dalla passata gestione, compresa la sua. Una caduta di stile, oltre che di memoria, che non mi sarei aspettato. Al suo posto me la sarei risparmiata. Ma tant’è. Oggi guardiamo al Brindisi e al primo piccolo passo di questa stagione atipica e avvincente al tempo stesso».

Dichiarazioni post gare dell’allenatore Monticciolo:

https://www.facebook.com/share/v/9U4qxptPWuynXS7V/