Giovedì 24 febbraio il Sindaco Antonello Denuzzo ha preso parte ai lavori della IV Commissione Consiliare Regionale per illustrare la posizione del Comune di Francavilla Fontana in merito agli immobili che in passato ospitavano la Fiera dell’Ascensione.

“Le questioni che riguardano l’ex Fiera sono due e devono essere analizzate distintamente. La prima – spiega il Sindaco Denuzzo – riguarda la proprietà del complesso immobiliare che, a seguito dell’acquisizione all’asta dei 10/1000 che erano in capo all’Ente Fiera, è stata ricomposta a favore del Comune. La seconda questione è rappresentata dalla liquidazione dell’Ente Autonomo Fiera dell’Ascensione e dalla posizione debitoria dello stesso che, a detta del suo liquidatore, ammonterebbe a circa 300 mila euro.”

Nelle scorse settimane l’Amministrazione Comunale ha incontrato il Commissario liquidatore Prof. Donato De Carolis per chiedergli la riconsegna delle chiavi consentendo finalmente di coltivare progetti per l’area, ma quest’ultimo ha opposto il suo rifiuto ponendo la condizione che il Comune provveda al pagamento integrale di tutti i debiti cumulati dall’Ente Fiera, condizione che l’Amministrazione Comunale ha ritenuto irricevibile.

“Grazie alla ricomposizione della proprietà – conclude il Sindaco – sarà possibile valutare la realizzazione di opere di pubblica utilità anche ricorrendo alle risorse del PNRR. Nell’immediato l’apertura di quei cancelli potrà fornire una utile implementazione nella dotazione dei parcheggi cittadini.”

Dell’argomento Fiera si tornerà a parlare nel prossimo Consiglio Comunale che è stato convocato in seduta monotematica proprio su questo argomento il prossimo 4 marzo.

Comune di Francavilla Fontana