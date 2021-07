Evitare ogni forma di assembramento e garantire il rispetto di tutte le norme di contenimento di diffusione del virus. Niente maxischermi nelle piazze e più controlli da parte delle forze dell’ordine, perché non bisogna abbassare la guardia: l’emergenza persiste e le varianti sono pericolose.

“Attuare idonee misure tese a garantire il rispetto delle disposizioni sul contenimento della diffusione del virus, tra le quali, in particolare il divieto di assembramenti”.

E’ questo il richiamo della Prefettura di Brindisi a tutti i sindaci della provincia.

“In particolare – si legge nella nota sottoscritta dal Prefetto Bellantoni – occorrerà evitare che si determinino situazioni che possano favorire il formarsi di assembramenti sia durante sia al termine della partita come, per esempio, l’installazione dei maxischermi in spazi pubblico o aperti al pubblico che fungerebbero da richiamo per i tifosi con evidenti difficoltà ad assicurare il distanziamento ed il contingentamento”.

Questo, però, non significa che sia vietata la visione del match all’interno o all’esterno di pub, bar, pizzerie, ristoranti etc. etc. Infatti, gli esercenti che “intendessero consentire la visione dell’incontro di calcio durante l’attività di somministrazione” dovranno vigilare che “non venga superato il numero massimo di clienti in ragione delle dimensioni della struttura” e che “l’evento sportivo non sia visibile dagli spazi pubblici limitrofi all’esercizio commerciale”.

La Prefettura, inoltre, assicura che saranno intensificati i servizi di controllo da parte delle forze di polizie nei luoghi maggiormente interessati dall’afflusso di persone e confida sull’apporto delle Polizie Locali.