Il 9 dicembre alle 9 e 30 alcune classi del Liceo scientifico ad indirizzo sportivo incontreranno in modalità on line, Fiona May, atleta tuttora detentrice del primato italiano, pluricampionessa olimpica e mondiale di salto in lungo.

L’eccezionale evento sarà una testimonianza significativa e molto formativa per gli alunni di questo specifico indirizzo del Liceo scientifico “Fermi-Monticelli”, dove, parallelamente alle materie tradizionali, lo sport rappresenta il fulcro del processo educativo, un’occasione di apprendimento multidisciplinare e trasversale.

L’incontro sarà introdotto dalla Dirigente Scolastica, prof. ssa Stefania Metrangolo e moderato dalla prof.ssa Angela Tarì.

Parteciperanno anche Daniele Buttiglione, massima espressione brindisina dell’atletica leggera, il coordinatore provinciale di S. motorie, prof. Vito Attorre e il delegato provinciale della FIDAL, prof. Giancosimo Pagliara.