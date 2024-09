La New Music Promotion è entusiasta di annunciare un evento imperdibile: Fiorella Mannoia si esibirà al Nuovo Teatro Verdi di Brindisi il prossimo 7 novembre alle 21.00. Dopo l’enorme successo della tournée estiva “Fiorella Sinfonica – Live con orchestra”, che ha registrato il tutto esaurito in ogni data, la celebre cantante italiana prosegue il suo emozionante viaggio musicale in una cornice più intima e raccolta: i teatri.

L’autunno si arricchirà di numerose date, tra novembre e dicembre, nei maggiori teatri d’Italia, dove Fiorella sarà accompagnata da un’orchestra sinfonica. Il pubblico potrà vivere un’esperienza musicale unica, con i grandi successi della sua carriera presentati sotto una nuova veste, arricchiti da sfumature inedite.

Il concerto a Brindisi sarà un’occasione per ascoltare dal vivo la straordinaria voce di Fiorella Mannoia, che con la sua passione e la sua capacità di emozionare non mancherà di incantare gli spettatori.

I biglietti per lo spettacolo saranno disponibili a partire dalle ore 16.00 di oggi su TicketOne e nei circuiti di vendita abituali.

Non perdete l’occasione di assistere a uno dei concerti più attesi dell’autunno!