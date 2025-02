Il Centro Commerciale AppiAnticA di Mesagne si conferma un punto di riferimento per vivere occasioni di incontro con i big del mondo dello spettacolo. Sabato 15 febbraio, a partire dalle ore 18, Albano saluterà i fan durante il firmacopie del suo nuovo libro “Il sole dentro”. Per Mondadori editore, le pagine ripercorrono in quattro parti – tante sono le vite che l’artista sente di aver vissuto – le origini contadine a Cellino San Marco, il successo internazionale, le gioie intense e i grandi dolori che l’esistenza ha riservato ad uno degli artisti italiani più famosi al mondo. Il libro può essere acquistato presso Spazio Conad.