27 maggio 2024 – La Fondazione San Raffaele esprime nuovamente il proprio sconcerto di fronte al perdurare della campagna personale, aggressiva e gravemente lesiva dell’immagine della Fondazione San Raffaele – ente no profit – accompagnata da toni chiaramente minacciosi, portata avanti dal Consigliere Fabiano Amati contro la nostra Istituzione e il nostro operato. Desideriamo ribadire che nei 25 anni di attività la Fondazione ha sempre garantito un’alta qualità assistenziale e professionale, riconosciuta pubblicamente sia dai pazienti, da enti ed istituzioni anche internazionali e dalle autorità competenti come la ASL e la Regione stessa con cui ha sempre interloquito e dialogato in un clima di rispetto reciproco. Confermiamo che la Fondazione continuerà a fornire assistenza a tutti i pazienti, nel pieno rispetto, come sempre fatto, delle norme vigenti, delle direttive e delle indicazioni istituzionali.

