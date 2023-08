TACCONE NUOVA CONFERMA NEL FOOTBALL LATIANO. IL SOGNO SERIE B CHE DIVENTA REALTA’

E’ Antonio Taccone la nuova conferma in casa Football Latiano in vista del prossimo campionato di serie B di futsal che prenderà il via a ottobre. Va via via definendosi il roster che nelle prossime ore inizierà la preparazione precampionato per un’annata da vivere con la voglia di crescere e migliorarsi. In questa stagione da neo promossa, Taccone cercherà di trasmettere quelli che sono stati i capisaldi del salto di categoria. Ma, nello specifico, spiega i motivi della permanenza a Latiano. “Ho deciso di rimanere qui per due motivi: il primo per la societá che l’anno scorso mi ha dimostrato tanto affetto e non mi ha fatto mai mancare nulla. Il secondo per l’onore di giocare in serie B per la prima volta. Sarà un campionato nuovo, con squadre che onestamente conosco poco. Ma da quello che vien detto dagli addetti ai lavori, il livello sarà livellato verso l’alto. Conoscendo il presidente e la sua voglia di far bene, sta allestendo una squadra competitiva pronta a dare filo da torcere a tutti. Saremo la new entry del girone, sono certo che faremo parlare di noi anche quest’anno”. Taccone è quindi al secondo anno nel Latiano. In carriera ha iniziato nell’Alberto calcio a 5 San Pietro Vernotico dove insieme al mister Giordano Marelli è protagonista di un campionato indimenticabile con l’under 21 raggiungendo le fasi finali nazionali e le prime presenze in C1 con la prima squadra. Dopo la retrocessione in C2 prosegue con la maglia san pietrana prima di ritrovare mister Marelli nel Futsal Win Time, inframmezzata da un’esperienza nel Futsal Lecce, vincendo il campionato e approdando in C1. Poi il trasferimento nel futsal Brindisi e nell’Aradeo calcio a 5. Qui gioca la migliore stagione. Ma la vera ciliegina sulla torta arriva nel Football Latiano, dove ritrova lo storico Giordano Marelli e con il quale vince il campionato e potrà giocare in Serie B.

AL CENTRO C’E’ CONTE: IL FOOTBALL LATIANO CONTINUA COL “PASSIONALE” ANDREA

Il centrale Andrea Conte resta col Football Latiano per vivere un’annata fatta di passione e voglia di far bene in serie B di futsal maschile. Una storia, quella di Conte, che nasce da un sogno, bloccato in partenza a causa di diversi fattori, per poi esplodere nel futsal. “E’ vero – spiega – avevo deciso di smettere di giocare a calcio. Tutti i bimbi sognano di diventare dei calciatori e io non ero da meno. Purtroppo poi bisogna fare i conti con la realtà. Avevo deciso di concentrarmi su altri obbiettivi come l’università e il lavoro, provando a metterci la stessa passione che per anni avevo dedicato al calcio. Avevo, però, dentro di me un vuoto che ho colmato quasi casualmente”. E qui la storia di Andrea incontra quella del futsal, la svolta sportiva della vita. “Un giorno stavo accompagnando un amico, mi ritrovai a svolgere un provino per il Futsal Brindisi. Non conoscevo quello che poi è diventato il mio sport e non l’avevo neanche visto di sfuggita. Però rientrare in un campo, anche se più piccolo, mi riportò alla luce tutto ciò che di bello avevo lasciato. Da qui inizia la mia carriera”. Un lavoro in crescendo fino ad arrivare a Latiano. “Ben 5 anni nel campionato di C1, nella stessa squadra, ovvero quello della mia città. Ho dato il massimo, stretto amicizia, sono cresciuto come uomo. Poi l’anno scorso ho preso la decisione di provare una nuova esperienza con il Football Latiano e mister Marelli, anche se le nostre strade si erano incrociate a Brindisi”: Una scelta azzeccata ma soprattutto vincente vista la promozione in B. Ora la riconoscenza verso questa piazza, la società, il mister per fare nuovi passi avanti. “Sono un passionale, devo molto a questo sport: mi ha permesso di ritrovare la passione e tante soddisfazioni in questi anni. Allo stesso modo sono grato al Football Latiano per aver creduto in me. Per questo motivo e per altri 100 ho deciso di rimanere qui un altro anno, pronto a impegnarmi al massimo per raggiungere, insieme ai compagni, nuovi obbiettivi e, perché no? Toglierci qualche soddisfazione. Cosa mi aspetto dalla prossima stagione? Conosco tutto lo staff e la dirigenza, tutto l’impegno e la passione che ogni giorno ci mettono. Non posso far altro che aspettarmi grandi cose”.

IL “PROFETA” E’ DEL FOOTBALL LATIANO: ELIA SIMONE APPRODA IN MAGLIA ROSSOBLU

E’ un super colpo quello che ha piazzato il Football Latiano per la prossima stagione di Serie B. Il presidente Sufiane Antara annuncia l’arrivo del forte laterale Elia Simone che entra ufficialmente a far parte del roster della formazione brindisina. Un palmares di tutto rispetto per Simone che esordisce nel Real Five Carovigno giocando in Serie C2 e Serie C1: 1 Campionato Vinto conditi da 101 Gol totali. Si sposta poi all’Olympique Ostuni: in Serie C1 e Serie B: 1 Campionato Vinto e 45 Gol realizzati. Poi il passaggio al Futsal Canosa, in serie B con 30 Gol. Sempre col Futsal Canosa gioca parte della stagione per poi trasferirsi a Viterbo nella Active Network in serie B. Realizzerà 23 Gol e conquisterà la Vittoria Playoff In A2 col sodalizio laziale. Torna in B alla Diaz Bisceglie conquistando il titolo di capocannoniere del girone. L’ottima stagione vale il salto di categoria nella Bulldog Capurso in Serie A2: 14 Goal, i Playoff per la Serie A e la delusione per la semifinale dove si è arrestata la corsa dei baresi. Infine l’ultima stagione nell’Altovicentinofutsal in Serie A2 con 20 Gol e la Promozione nella neonata Serie A2 Èlite. Queste le prime parole del “profeta”, suo nome d’arte, appena firmato il contratto col Football Latiano.

“Ho scelto questa piazza perchè sin da subito ho capito le ambizioni della società, la serietà del progetto e del presidente che mi ha convinto a sposare questo percorso di crescita. Del gruppo conosco qualche giocatore che subito mi ha parlato bene, dello staff e del resto del gruppo. La stagione me l’aspetto impegnativa come del resto deve essere essendo un campionato nazionale. La serie B la conosco bene avendola già fatta, penso che sarà un’annata dove ci toglieremo grandi soddisfazioni perché la società sta allestendo una buona squadra. Assieme a mister Marelli, riusciremo a centrare gli obbiettivi richiesti. Purtroppo – conclude Elia Simone – per un infortunio nella prima parte di stagione non potrò aiutare i miei compagni in campo, ma sto lavorando alacremente affinché possa poterlo fare quanto prima. Non vedo l’ora di conoscere tutti i compagni e i tifosi a cui chiedo di sostenerci sempre e a cui promettiamo sempre il massimo impegno. Sono pronto a esultare con loro e gridare forza Football Latiano”.

FAMIGLIA ANTARA, IL CUORE DEL FOOTBALL LATIANO. LA VOGLIA DI CRESCERE, IL RAMMARICO DELLA “COSTANTE TRASFERTA”

Nell’arco delle ufficializzazioni di questo periodo, la famiglia Antara resta il caposaldo del grande lavoro, nel brevissimo periodo, ricco di successi e soddisfazioni, in campo e non solo, del Football Latiano. Da un lato Sufiane, presidente che assieme alla sorella lavora alacremente per allestire una squadra, un settore giovanile, una società sempre più solida e radicata sul territorio. E poi c’è Siham, sorella del patron, che, al di là del ruolo nell’organigramma, è da considerarsi una vera e propria Presidentessa con la P maiuscola. Il motivo? La poliedricità delle sue funzioni. “Penso di aver ricoperto ogni ruolo, manca solo quello di calcettista e poi ho chiuso il cerchio – sorride Siham Antara –. Partendo dalle pubbliche relazioni all’organizzazione tecnica, sedendomi anche in panchina durante le gare. A questa società ho imparato a donare cuore e anima non solo perché è uno sport che amo tantissimo ma anche perché abbiamo costruito tutto con mio fratello con tanta dedizione e passione. Il percorso, lo ammetto, stato tortuoso. Molti ci hanno criticato, non hanno creduto in noi, ma quelle critiche hanno scatenato quella voglia di fare bene. Ed è così che magicamente in soli 2 anni dalla nascita dell’Asd Football Latiano ci troviamo a giocare in un campionato nazionale di serie B. Il nostro sogno è portare in alto il nome di Latiano. Unico dispiacere il distacco tra il nostro sodalizio e l’amministrazione comunale. Purtroppo, inutile negarlo, non ci ha mai aiutato e ci ritroviamo a giocare fuori casa in ogni gara. Ma il nostro spirito di sacrificio è quello di andare avanti, e vogliamo farlo per coloro che hanno creduto in noi e per coloro che ci hanno sostenuto e continueranno a farlo”.Furt