Big match della diciassettesima giornata del campionato di Serie A2 di scena al PalaDozza di Bologna tra la Flats Service Fortitudo Bologna e la Valtur Brindisi.

Un match di grande fascino e tradizione: quindici i precedenti giocati in Serie A (Coppa Italia inclusa), di cui dieci vittorie dei felsinei e cinque vittorie consecutive ottenute dai pugliesi negli ultimi cinque incontri disputati.

Brindisi infatti vanta una striscia aperta positiva contro la Fortitudo, violando il PalaDozza in occasione dei match di campionato nella massima serie valevoli per le stagioni sportive 2019/20 (70-95 il risultato finale) e 2020/21 (67-73 il

punteggio).

I precedenti tra Attilio Caja e Piero Bucchi, due degli allenatori in attività con più panchine in Serie A, sono ventisei con l’attuale coach biancoazzurro in vantaggio per 17-9.

A presentare la sfida in casa Valtur Brindisi, l’atleta Gianmarco Arletti: “Vogliamo cavalcare il più a lungo possibile l’onda positiva dell’ultimo periodo di ottimi risultati ottenuti sul campo. Per me, da bolognese, sarà la prima volta al PalaDozza da avversario e avvertirò sicuramente un’emozione particolare. Sarà importante l’approccio mentale che avremo fin dalla palla a due, un fattore su cui stiamo lavorando parecchio durante le settimane con il supporto del nostro staff tecnico”.

Ex della partita: Mark Ogden, lo scorso anno protagonista alla Fortitudo con 15 doppie-doppie stagionali per punti/rimbalzi, 40 volte in doppia cifra realizzativa su 46 partite ad una media di 16.8 punti, 8.9 rimbalzi e 1.7 assist. Coach Piero Bucchi e Gianmarco Arletti sono nativi di Bologna.

Il match sarà trasmesso domenica 22 dicembre in diretta alle ore 20:45 su Rai Sport HD, canale 58 del digitale terrestre, e visibile, sempre in diretta ed in chiaro, sulla piattaforma Rai Play (https://www.raiplay.it/dirette/raisport) ma anche in tutti i territori raggiunti dal satellite Hotbird 13 (Europa e bacino del Mediterraneo) e sul canale internazionale Rai Italia, trasmesso e diffuso nel mondo, in lingua italiana.

La gara sarà inoltre disponibile in visione free-on demand su Rai Play.

Diretta radiofonica sulle frequenze di radio Ciccio Riccio, media partner Valtur Brindisi.

