Uno degli anticipi serali di sabato 8 novembre, nonché il più blasonato e atteso, vedrà di fronte la Fortitudo Flats Service Bologna e la Valtur Brindisi al PalaDozza gremito dai padroni di casa e dai supporters biancoazzurri, pronti a riempire il settore ospiti con oltre duecento presenze attese.

Un match di grande fascino e tradizione, che vanta diciassette precedenti giocati tra le due squadre in Serie A (Coppa Italia inclusa) e Serie A2, di cui undici vittorie dei felsinei e sei vittorie ottenute dai pugliesi.

Non mancano gli intrecci anche sulle panchine, sui cui siedono due degli allenatori in attività con più presenze in Serie A, Attilio Caja e Piero Bucchi. Sono in totale ventotto i precedenti, con il coach biancoazzurro in vantaggio per uno score totale di 18-10. Si tratterà di un ritorno a casa per coach Piero Bucchi, nativo di Bologna. Nessun ex dell’incontro nei rispettivi roster.

Le due squadre arrivano all’appuntamento della decima giornata del girone di andata appaiate in classifica nel gruppone al secondo posto, in virtù delle sei vittorie e tre sconfitte ottenute in questo inizio di stagione.

La Fortitudo è sicuramente in ottima forma, reduce da tre vittorie consecutive ottenute contro Verona e Torino in casa e in trasferta a Pistoia. Brindisi ha ritrovato il sorriso grazie alla vittoria casalinga contro Cividale, fondamentale per ripartire dopo le due sconfitte consecutive con Forlì e Verona che hanno minato il convincente avvio di campionato.

Le parole dell’atleta Valtur Brindisi, Zach Copeland: “Il ritorno alla vittoria nell’ultima giornata ci ha dato fiducia e consapevolezza dopo due sconfitte consecutive. Abbiamo una squadra ricca di talento, spetta a noi indirizzarlo nella giusta direzione ogni partita. Ci sono state sconfitte causate da mancanza di dettagli nei momenti clou a cui bisogna prestare la massima attenzione. Il rientro in campo di Francis è sicuramente una marcia in più, influisce anche sul mio gioco togliendomi pressione dalle marcature avversarie. La mentalità difensiva sarà importante in una sfida difficile in un’arena molto calda e rumorosa. Ci siamo preparati bene in settimana, importante sarà l’approccio corretto a livello fisico, mentale ed atletico sui due lati del campo”.

Non prenderanno parte alla trasferta a Bologna Andrea Mabor Dut Biar e Gabriele Miani.

La partita sarà trasmessa sabato 8 novembre alle ore 20:30 sulla piattaforma LNP Pass. Il servizio è raggiungibile al link https://lnppass.legapallacanestro.com/ e su app mobile iOS e Android.

Diretta radiofonica sulle frequenze di radio Ciccio Riccio.

La partita sarà trasmessa in differita lunedì sera alle ore 23:00 su Teleregione (canale 77 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata) del Gruppo Editoriale Distante, media partner NBB.

Il locale Flabi Mediterranean coffee & food, punto di riferimento per tutti gli appassionati della pallacanestro brindisina, è la Club House della società biancoazzurra unico locale pubblico autorizzato a trasmettere le partite della Valtur Brindisi per tutta la stagione sportiva 2025/26. Per info e prenotazioni chiamare il numero 375-5366001.

Ufficio Stampa Valtur Brindisi