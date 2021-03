Chi parla – all’interno della maggioranza – di mozioni di sfiducia e di volontà di far terminare anticipatamente l’esperienza di governo del sindaco Rossi la smetta di pensare che le opposizioni possano svolgere il ruolo di grimaldello per agevolare “richieste” pressoché personali di visibilità. Noi non ci prestiamo a giochetti di questo tipo, anche se confermiamo la piena disponibilità dei nostri Consiglieri a recarsi dal notaio per depositare le firme un minuto dopo aver verificato che ci sono già quelle (in numero sufficiente) dei contestatori della coalizione di governo.

E tutto questo perché siamo perfettamente consapevoli della gravità dei problemi in cui si dibatte la città di Brindisi, ai quali non si possono aggiungere le strategie di gestione del potere messe in campo da qualche prestigiatore della maggioranza.

Livia Antonucci – coordinatrice cittadina di Forza Italia