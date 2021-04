Con l’arrivo della primavera riprendono i lavori per la sistemazione e il rifacimento delle strade dell’abitato di Francavilla Fontana.

Il primo lotto di interventi, per cui l’Amministrazione Comunale ha investito 750 mila euro, comprende la sistemazione di 40 vie, alcune delle quali già riasfaltate la scorsa estate.

“Dopo una attesa più lunga del previsto a causa del prolungato maltempo, sono ripresi i lavori per il miglioramento delle rete viaria di Francavilla Fontana – spiega il Sindaco Antonello Denuzzo – nella scelta delle prime strade da rifare in questo blocco di lavori abbiamo privilegiato vie, anche di piccole dimensioni, dimenticate da molti anni e con un asfalto particolarmente deteriorato.”

I lavori sono ripartiti giovedì 28 aprile con via Bellanova, via Pepe, via Immacolata e via Semeraro.

“Siamo consapevoli che le strade di Francavilla Fontana presentano numerose criticità – prosegue il Sindaco Denuzzo – per questo motivo abbiamo investito 1,2 milioni di euro per la messa in sicurezza e il loro rifacimento. Si tratta di un grande sforzo economico per il nostro Comune che viene incontro alle numerose e legittime istanze della cittadinanza.”

Il primo lotto da 750 mila euro comprende via Fiume, via Silvio Pellico, via Martiri di Belfiore, via Di Vagno, via Rudiae Paucetia, via Salamastro, via Cesare Milone, via Pinca, via Leonardo Antonio Forleo, via Parini, via Sellario, via Confalonieri, via Pepe, via Immacolata, via Lupo, via La Pira, via Braccio, via De Gasperi, via Giolitti, via Bartolo Longo, via Della Conciliazione, via Semeraro, via Gioberti, via Bellanova, via Massari, via Piave, via Tagliamento, e Strada Tiberio Capitolo in contrada Cantagallo.

“Questo primo lotto rappresenta solo l’inizio – conclude il Sindaco – dopo il completamento di questi lavori, che richiederanno diverse settimane, avvieremo le procedure per un nuovo blocco di strade. Tra le priorità ci sarà sicuramente via San Francesco che, dopo la sistemazione del verde con la piantumazione di 32 nuovi alberi, necessita del rifacimento anche del tappeto d’asfalto.”

A breve riprenderanno anche gli interventi di manutenzione ordinaria con la riparazione delle buche.

Comune di Francavilla Fontana