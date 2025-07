Nei giorni scorsi al Camberlingo di Francavilla Fontana una donna di 104 anni, è stata operata per un intervento di riduzione di una frattura del femore. Dopo 48 ore la paziente è stata rimessa in piedi per iniziare il percorso di fisioterapia. A dare la notizia il direttore del reparto di Ortopedia e traumatologia dell’ospedale Camberlingo, Aldo Casto. “Questo genere di intervento – spiega il dottor Casto – di per sé rientra ormai nella routine, ma eseguito su una paziente di 104 anni corrisponde a un record”.

Nell’intervento, che rappresenta un esempio di eccellenza per il Camberlingo, sono state coinvolte le équipe multidisciplinari di Ortopedia e della Struttura di Anestesia e rianimazione, diretta da Pietro Fedele, in collaborazione con i reparti di Cardiologia e Radiologia.

“Un lavoro di squadra – aggiunge il dottor Fedele – svolto grazie anche alla professionalità di tutto il personale della sala operatoria che non ha fatto mancare il prezioso apporto affinché la paziente ricevesse tutte le attenzioni che un caso del genere merita”.

Il decorso operatorio è stato tranquillo e senza intoppi. La paziente è stata rimessa in piedi per cominciare la fisioterapia: presto potrà tornare a casa.

“Ringrazio tutti i professionisti – sottolinea il direttore generale della Asl, Maurizio De Nuccio – che hanno reso possibile questo risultato. Si tratta di un intervento straordinario che testimonia non solo l’eccellenza professionale degli operatori sanitari, ma anche l’umanità e la cura che ogni giorno vengono dedicate a tutti i pazienti”.

