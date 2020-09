In questi giorni ha avuto inizio la distribuzione delle cartelle TARI (tassa sui rifiuti) per le utenze domestiche e non domestiche.

Come annunciato nei mesi scorsi, molte attività produttive stanno trovando nella cassetta della posta delle cartelle più leggere rispetto allo scorso anno.

Il taglio operato è del 50% e riguarda tutte le utenze non domestiche interessate dai provvedimenti di chiusura durante il lockdown, così come previsto dai vari Dpcm. Questo intervento, voluto dall’Amministrazione Comunale, si aggiunge alla misura governativa della sospensione della tassa nei periodi corrispondenti alla chiusura forzata.

Per la ripartenza delle attività produttive francavillesi l’Amministrazione Comunale ha stanziato 1 milione di euro prevedendo, oltre al taglio della TARI, la riduzione del 50% della TARIG (tassa giornaliera sui rifiuti) e ulteriori agevolazioni sulla Tosap che si sommano a quelle stabilite a livello nazionale.

Inoltre, sono stati promossi incentivi per le attività commerciali che decideranno di collocarsi nel centro storico. La misura, con una dotazione economica di 50mila euro, prevede lo stanziamento per ogni singolo progetto di 10mila euro per le imprese che si insedieranno nel nucleo storico e di 8mila euro per le aziende che si collocheranno lungo le vie perimetrali. Le somme saranno destinate a finanziare la ristrutturazione e l’adeguamento normativo degli immobili, l’acquisto di macchinari, e a sostenere i canoni di locazione per un importo massimo di 1500 euro.

Si tratta di provvedimenti che sostengono le imprese cittadine che negli ultimi mesi hanno dovuto subire le conseguenze di una crisi sanitaria ed economica senza precedenti.

