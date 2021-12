Qualcosa di simile a Francavilla non si vedeva da anni. Dai tempi bui che speravamo di esserci lasciati alle spalle.

Il 30 novembre scorso, rispondendo a una richiesta arrivata quello stesso giorno, la giunta comunale ha deciso di erogare la cifra enorme di 40.500 euro a una società sportiva, la Fortitudo Basket, per non meglio precisate attività sociali previste dai fondi per l’emergenza pandemica.

40.500 euro.

A una singola società.

In meno di 24 ore.

Chiesto e dato. Come al bancomat.

Una premessa dev’essere fatta: nulla contro la società, le sue attività e le finalità.

Anzi, ben vengano.

Ma mi chiedo allora se per tutti funzioni così.

Se sia sufficiente andare in Comune, chiedere 40mila euro, e riceverli lo stesso giorno.

Mi chiedo se anche le altre società sportive di Francavilla, che nella nostra città sono tante e spesso costrette a barcamenarsi tra mille difficoltà, abbiano la stessa possibilità.

Mi chiedo come sia stato possibile nello stesso giorno ricevere la richiesta, leggerla, valutarla, convocare la giunta, sedersi tutti assieme, scrivere il provvedimento, sottoporlo agli uffici preposti, trovare i fondi, e votarla.

Mi chiedo se all’improvviso l’amministrazione comunale di Francavilla sia diventata la più efficiente e ricca d’Europa.

Mi chiedo, e ci chiediamo, se per simili cifre (che in altre circostanze richiedono bandi) siano state fatte valutazioni accurate, approfondite, se altre società abbiano ricevuto lo stesso incredibile trattamento.

Me lo chiedo e lo chiedo all’Amministrazione a cui, assieme ai consiglieri Andrisano e Cavallo, ho presentato un’interrogazione.

A cui spero siano fornite risposte immediate, inequivocabili. E soprattutto credibili.

Maurizio Bruno

Consigliere Regionale della Puglia

(gruppo consigliare PD)